GP Nederland 2023: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs van de GP Nederland 2023 kun je lezen in dit artikel.

Heel Nederland is in de ban van de GP van Nederland, of de Dutch GP zoals wij in Nederland zo mooi kunnen zeggen. Op zich is het wel mooi meegenomen dat het Nederlands elftal sinds de komst van Verstappen nogal matig presteert, waardoor alle fans in elk geval een sport hebben om voor te juichen, of JUICHEN, zoals Louis van Gaal zou zeggen

In dit artikel lees je alle ins en outs over de race en het GP weekend. Gaat je je puur om het programma, check dan dit artikel met alle races en events op een rij!

Agenda GP Nederland

Voordat we alles met je doornemen, hebben we hier de agenda voor je:

Vrijdag 25 augustus

12:30 – 13:30 | Vrije Training 1

16:00 – 17:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 26 augustus

11:30 – 12:30 | Vrije Training 3

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 27 augustus

15:00 – 17:00 | Race

GP Nederland

De oudere fans onder ons zullen wel weten dat de Nederlandse GP absoluut geen nieuwkomer op de agenda is. De eerste werd verreden in 1950 en gewonnen door Louis Rosier in zijn Talbot Lago. Een kunstje dat hij herhaalde een jaar later. Die twee races telden destijds niet mee voor het wereldkampioenschap, alhoewel @jaapiyo ze destijds wel goed voorspeld had.

De GP van Nederland in 1952 telde wél mee voor het kampioenschap. Die werd gewonnen door Alberto Ascari met de auto van Scuderia Ferrari een kunstje dat hij in 1953 herhaalde. In 1954 werd er niet gereden, net als in 1956 en 1957.

Maar van 1958 tot 1985 reed men op één jaar na (1972) elk jaar. De laatste editie in 1985 werd gewonnen door Niki Lauda. Vanwege het grote succes van Max Verstappen is er nu ook een heuse GP van Nederland. Deze zou in 2020 plaats vinden, maar ging niet door vanwege covid-19 issues. In 2021 en 2022 werd de race wel verreden en in beide gevallen won Max Verstappen.

Het circuit: CM Circuit Zandvoort

De GP van Nederland is altijd gereden op Zandvoort en Zandvoort alleen. Dat wil niet zeggen dat de baan altijd hetzelfde is gebleven, want dat is niet het geval. In de loop der jaren is Zandervoort beetje bij betje aangepast. Gebleven zijn de beroemde bochten als de Tarzan, Gerlach en Hugenholtz en die via de Slotemaker de duinen in.

Het huidige circuit is flink aangepast aan de Formule 1. Zo heet Bos Uit nu de Arie Luyendyk bocht. Het is ook een soort kombocht zoals je zit op ovals. Deze ovals zijn overigens steiler dan die op de banen in de VS, dus het is echt iets bijzonders.

Mede dankzij die kombocht kun je al eerder volgas het rechte stuk op. Zandvoort is redelijk kort: 4,231 km, waardoor de coureurs 72 rondjes moeten rijden. De baan draait met de klok mee.

Inhalen is mogelijk, maar behoorlijk lastig. Zandvoort is relatief smal en de bochten zijn vrij snel. Er zijn dus niet echt inhaalmogelijkheden zoals Silverstone die wel biedt, bijvoorbeeld. Kwalificeren is dus van groot belang.

Er zijn twee DRS-zones. De ene is van bocht 10 tot bocht 11 (Hans Ernst bocht). Inhalen is daar erg lastig, maar een coureur kan deze DRS-zone gebruiken om dichter op de voorligger te komen. De detectiezone voor de volgende DRS zone zit namelijk net na bocht 12 en gaat in vanaf bocht 13. Dan kun je de Luyendyk volgas nemen met DRS tot de Tarzan.

GP Nederland 2022

Uiteraard blikken we eventjes terug op de prestaties van het vorige seizoen. Altijd handig voor de context.

Kwalificatie GP Nederland 2022

Die verliep nog best spannend, eigenlijk. Uiteraard, Max Verstappen pakte pole position, maar het verschil met Charles Leclerc was minimaal. Sainz was nummer 3. Rico Verhoeven kwalificeerde zich helaas niet, maar mocht wel op de foto:

Snelste ronde GP Nederland 2022

Max Verstappen wilde graag alle mogelijke punten en pakte die ook. Hij reed de snelste tijd in ronde 62, 10 ronde voor het einde.

Podium GP Nederland 2022

Max Verstappen won de wedstrijd, voor George Russell en Charles Leclerc.

GP Nederland 2023

Er zijn natuurlijk ook een hoop dingen die we al WEL weten.

Wat is de stand bij aanvang van de GP Nederland 2023.

Max Verstappen staat 125 punten vóór op Sergio Pérez. Red Bull staat 256 punten voor op Mercedes. Daar is totaal geen spanning meer. Maar tussen Aston Martin, Ferrari, Mercedes en sinds kort McLaren is het wel heel erg spannend.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Nederland 2023?

Net als vorig jaar heeft Pirelli C1, C2 en C3 banden meegenomen. Houdt er wel rekening mee dat de C1 band dit jaar iets zachter is dan die van vorig jaar (die band noemen ze nu C0).

Vorig jaar waren er maar liefst 14 coureurs die alle drie de banden hadden gebruikt. Er zijn dus meerdere strategieën mogelijk, handig om te weten als je rondenlang achter iemand vast zit.

Weersvoorspelling GP Nederland 2023:

Het is een paar weken mooi weer geweest in Nederland, maar speciaal voor de GP van Nederland is het weer afwijkend en typisch Neerlands:

Vrijdag: maximaal 19 graden, windkracht 3 (Noord-West), geen neerslag

Zaterdag: wederom 19 graden, maar nu met regen en onweersbuien, alhoewel de meeste waarvan in de ochtend zal vallen. Zo rond de kwalificatie zal het wel weer droog zijn. De wind is wel veel sterker, windkracht 4-5 WZW.

Zondag: nog minder lekker: 18 graden maximaal. Er gaat een hele hoop regen vallen, maar tijdens de race blijft het droog. Windkracht 4, ZW.

Kansen Max Verstappen GP Nederland 2023

Als er in de tussentijd niets is veranderd, dan gaat dit een makkie worden voor Verstappen. En daar ligt het gevaar, want zit nu op zo’n krankzinnig hoog niveau qua snelheid en controle dat hij tegen zichzelf rijdt.

Reken maar dat Verstappen meer dan 100% gefocust is: hij wil voor eigen publiek winnen. De Red Bull is nog altijd de snelste auto én Pérez weet waar hij staat (nummer 2).

Zandvoort is echter wel zo’n baan dat als het misgaat, alles mis kan gaan. Inhalen is lastig, ook al heb je een hogere topsnelheid. Ook de veranderlijke weersomstandigheden kunnen roet in het eten gooien en er zijn altijd nog andere coureurs die overenthousiast kunnen zijn. Maar in principe is de kans dat Verstappen de race wint behoorlijk groot.

Wie wordt de verassing van GP Nederland 2023?

Lewis Hamilton. Nu kun je hem geen verrassing noemen, want hij is zevenvoudig wereldkampioen. Maar dit jaar rijdt hij uitzonderlijk goed. Als er snelheid in die Mercedes W14 zit, haalt Hamilton het eruit. Daarbij lijkt het ons zo leuk om Lewis Hamilton te horen zeggen dat het publiek het beste publiek ooit is. Zonder gekheid: koude en veranderlijke weersomstandigheden liggen Hamilton wel, en deze Mercedes lijkt een goede match te zijn voor Zandvoort.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Nederland 2023?

Nou, dat je geld kan verdienen als je NIET op Verstappen wed. Dat is namelijk wat iedereen al doet op het moment. Op nummer 2 staat Pérez en Hamilton op P3. Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Sainz en Alonso staan dicht bij elkaar. De rest is zo ongeveer kansloos.

Waar kun je de GP van Nederland 2023 volgen?

F1TV:

Ze zijn lekker bezig, de afgelopen dagen was deze service al bezig met het binnenhalen van extra klandizie. F1TV is een geweldig platform als je Formule 1 wil kijken. Het chille is, je betaalt één keer 64,99 euro en dan ben je voor een jaar klaar. Je kan niet alleen Formule 1 kijken via F1TV, maar ook F2, F3 en Porsche Supercup races. Wedstrijden terugkijken is ook mogelijk. Daarnaast zijn er een hoop voor- en nabeschouwingen die de moeite waard zijn (wel Engels gesproken).

Viaplay

Voor ons land heeft Viaplay nog altijd de rechten. Voor 16,99 per maand kun je een abonnement nemen. Veel geld, zeker omdat je minder F1-content hebt dan F1 TV (de naam geeft dat ook een beetje weg, natuurlijk). Je hebt wel toegang tot een hele hoop films en series (maar zit je daar op te wachten naast je HBO, Netflix, Disney en Amazon account?

Streams

Het internet staat er vol mee, al sinds jaar en dag. Via een stream kijken is spotgoedkoop (want gratis), maar zeker niet zaligmakend. De verbinding is brak, de beeldkwaliteit is knaak. Maar mocht er gen andere mogelijkheid voor je zijn, hier hebben we een paar streams die schijnen te werken.

VPN

De makkelijkste manier om legaal doch gratis Formule te kijken is middels een VPN. Met een VPN kun je inloggen in Luxemburg of Oostenrijk om vanaf daar te kijken naar RTL Luxembourg of de ORF. Dan kun je gewoon prima de race volgen in goede kwaliteit.

Grand Prix Radio

Het radiostation van Olav Mol is uiteraard ook geschikt om de race te volgen. Het gaat niet meer via grandprixradio.nl, maar grandprixradio.be vanwege pestgedrag. Let op: je moet een betaald premium abonnement hebben om naar de race te kunnen luisteren. Da’s minder.

Voorspelling GP Nederland 2023 Autoblog redactie

Wekenlang hebben de Formule 1-redacteuren op de redactie het erover gehad: wie kan de GP van Nederland winnen die geen Verstappen heet?

Wouter

Verstappen Hamilton Sainz

Max gaat voor de hattrick! Dit jaar hoeven ze Yuki niet de baan op te sturen om het raceverloop te beïnvloeden. Nee, dit jaar doet Max het gewoon op eigen kracht. Checo doet weer eens Checo dingen en staat weer niet op twee. Wouter, doet zelf geen Checo-dingen.

Michael

Hamilton Pérez Leclerc

Bij de Le Mans 24H heb je in de week voor de race een leuke optocht door het dorp waaraan de meeste teams mee doen. Wij hebben de Dutch GP… Voor mij is Zandvoort een beetje de optocht in Monaco zonder de scenery. het zou natuurlijk ineens wel een keer spannend kunnen worden. Maar ik ben bang dat ik op de bank in slaap val zondag.



De uitslag? Ik zet in op Lewis, want misschien gaat het wel gewoon allemaal anders na 2 keer een zonnig weekend in Zandvoort en twee keer Max op het podium. Sergio doet het volgens mij WEL dit weekend. En ik ben bang dat Max een keertje pech gaat krijgen.. Michael, ziet de 24 uur van Zandvoort wel zitten.

Jaap

Verstappen Hamilton Alonso

De Grand Prix van Zandervoort, deze keer volledig thuis vanaf de bank. Ach ja, de nieuwigheid is er ook een beetje af. Of nee, laten we niet cynisch doen over de Dutch GP. Het blijft natuurlijk machtig mooi dat het anno 2023 nog/weer kan in ons toch vaak autohatende land.



Zelf denk ik niet dat iemand Max kan stoppen. Die pakt gewoon zijn negende op rij. Ik denk wel dat Mercedes sterk gaat zijn en dat Lewis de naaste belager voor Max wordt. George is dit jaar toch wat minder, dus ik ga voor een kleine revival van Aston Martin op P3 met Alonso. Mooi podium dus. Jaap, houdt van dit autohatende land.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Als er spannende dingen gebeuren tijdens de vrije trainingen, houden wij je op de hoogte!