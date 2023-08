Volkswagen California T7 heeft een 1.4 motortje

De Volkswagen California T7 is de perfecte auto voor jouw volgende vakantie.

Tof hè, dat je de originele buscamper van Max en Jos Verstappen kunt kopen? Die Iveco is mede verantwoordelijk voor het succes van de Nederlandse F1-coureur. Het enige nadeel is: als je dat aspect wegdenkt, zit je met een 24 jaar oude bus. En als je dit content wil afreizen, dan wil je graag een beetje comfort. Ook is het wel leuk om een grote binnenstad te bezoeken zonder dat je de camper aan de ringweg moet parkeren.

Nou, dames en heren, uw gebeden zijn verhoord want dit is de Volkswagen California T7. Officieel is het nog een concept, maar het is gewoon een voorbode voor de auto die op de markt gaat komen.

Extra deur voor Volkswagen California T7

Het meest bijzondere is de de komst van een tweede schuifdeur. Meestal hebben dit soort campers 1 schuifdeur en een achterklep, maar in dit geval is er dus een tweede klep. Het leuke is dat je dus ook twee voortenten kunt monteren (die zet je altijd bij de schuifdeur). In dit geval zijn het twee afdakjes, maar als je zo twee flinke tenten eraan zou kunnen zetten, kun je zo een maar mensen extra meenemen op vakantie.

Er is een ‘keuken’ aanwezig, alhoewel het meer keukengerei is dat tussen de voorstoelen is weggewerkt. Je kan een potje bonen witte bonen in tomatensaus en curryworst op temperatuur brengen. De voorstoelen kunnen 180 graden draaien zodat je lekker gezellig tegen elkaar aan kunt kijken. Uiteraard zijn er overal USB-C laadmogelijkheden voor je al devices. Ook LED-verlichting is ruimschoots aanwezig. Er is een tablet aanwezig aan de achterzijde van de bus waar je alles kan bedienen.

Het letterlijke hoogtepunt is de daktent, die zorgt voor een hele hoop extra ruimte. Wat je precies kan doen met die ruimte, geen idee. Maar als je buiten niet kan staan, kan het binnen in de bus dus wel.

Techniek

Dan de techniek De Volkswagen California T7 heeft namelijk een 1.4 liter benzinemotor aan boord. Het is onderdeel van de overbekende plug-in hybride-aandrijflijn. In dit geval is die goed voor een systeemvermogen van 215 pk. De motor is gekoppeld aan een DSG en drijft de voorwielen aan. Je kan dus gewoon elke binnenstad binnenrijden en als het moet zelfs elektrisch rijden. Volgens VW kun je ongeveer 40 km elektrisch afleggen.

Dit is officieel nog een concept (dus nog geen exacte verbruikscijfers), maar de productieversie krijgt ook gewoon deze aandrijflijn. Daarnaast meldt Volkswagen dat de andere Multivan aandrijflijnen mogelijk zijn. Afhankelijk van de markt is de in Hanover gebouwde bus leverbaar met een 1.5 TSI, 2.0 TSI en 2.0 TDI motor. Zoals gezegd is dit nog een concept, maar verwacht de productieversie heel erg snel en zonder al te veel wijzigingen.

Meer lezen? Dit zijn de duurste voorwielaandrijvers van Nederland!