Rolls-Royce Amethyst Droptail heeft een houten spoiler

Duur, duurder, duurst, Rolls-Royce Amethyst Droptail. Maar dan krijg je er wel een houten spoiler bij.

De wereld was geschokt met de komst van de Droptail van het weekend. Op de Monterey Car Week onthulde Rolls-Royce hun laatste creatie. Een compleet unieke auto, eentje die niet staat op het bekende AOL-platform (Architecture Of Luxury), maar op een geheel eigen basis.

Nu is dat niet direct onmogelijk. Wellicht is dit het eerste platform voor andere Rolls-modellen, dat hebben ze namelijk niet niet gezegd. Nee, het meest bijzondere is de prijs. Je bent ongeveer 25 miljoen kwijt voor één exemplaar kwijt en Rolls-Royce gaat er maar vier van maken.

Nummertje twee

Nu hebben ze na de eerste Droptail ook de Amethyst Droptail. Dat is de tweede van de vier Droptails, dus we verwachten hierna nog eventjes twee PB’s binnen te krijgen. De kleur is Amethyst, iets dat we helaas veel te weinig zien op auto’s tegenwoordig. Uiteraard is het een duotone, dus de motorkap is een diepdonkerpaarse kleur (fans van Britse rockbands zullen het waarderen.

Het interieur van de Rolls-Royce Amethyst Droptail ziet er eveneens zeer bijzonder uit. Er zijn twee soorten kleur: bruin en purper. Ook hier een klokje (een echte Les Cabinotiers Armillary Tourbillon) dat je mee kunt nemen en gebruiken als horologe of om Flava Flav na te doen. Er is een hele hoop openporig hout (Calamander Light) dat op een unieke wijze bewerkt is.

Achterdek Rolls-Royce Amethyst Droptail

Maar dan het unieke aspect van de auto. Het ‘achterdek’ van de auto is namelijk ook van datzelfde hout gemaakt. En ja, het ziet er briljant uit. Maar het zijn dus niet alleen toffe looks, het is ook functioneel. Volgens Rolls-Royce heeft deze houten plank namelijk aerodynamische eigenschappen!

Jazeker, dit houten achterdek zorgt voor een bepaalde hoeveelheid downforce. Hoeveel dat is, is niet bekend, maar reken maar dat deze auto op snelheid lekker stabiel op de weg ligt.

In technisch opzicht houdt Rolls-Royce de lippen nog stijf op elkaar (stiff upperlip enzo), maar de Rolls-Royce Amethyst Droptail is géén elektrische auto. Dus niet de open variant van de Spectre. Aan de andere kant is het ook niet een Dawn met afwijkend koetswerk. Dit is (sowieso voor nu) compleet nieuw en uniek. En daardoor 25 miljoen euro per stuk waard.

Uiteraard hebben we ook een videootje voor je:

