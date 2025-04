Camperbezitters opgelet: pas op voor de campermaffia!

Er zijn camperdieven actief die erg slinks te werk gaan.

Op vakantie gaan zou een zorgeloze bezigheid moeten zijn. En toch worden er jaarlijks vakantiegangers opgelicht, overvallen of bestolen. In Duitsland is het voorkomen van voertuigdiefstal de taak van een speciale eenheid. Deze eenheid waarschuwt nu voor grootschalige camperdiefstal door de campermaffia.

De Polizei zegt dat er vooral campers gestolen worden in Dresden. Deze stad ligt op een steenworp afstand van de Poolse grens waardoor de dieven hier makkelijk naartoe kunnen ontsnappen. Gelukkig komen de dieven niet altijd weg. De Duitse politie heeft al twee bendes weten op te sporen uit Polen en Litouwen. Van deze groepen zijn drie verdachten gearresteerd.

De Poolse campermaffia zou afgelopen zomer in Dresden alleen al elf campers hebben gestolen. De totale schade zou zo’n € 400.000 zijn. De camperdieven zijn inmiddels gevonden en veroordeeld tot meerdere jaren gevangenisstraf.

Welke campers lopen gevaar?

Alle campers die interessant genoeg zijn voor diefstal zullen overwogen worden, maar bezitters van een camper van een Stellantis-merk lopen extra risico. Dit zijn campers die in de basis van Fiat, Peugeot of Citroën zijn. Deze modellen delen een gebrekkig beschermingssysteem. Volgens experts zouden dieven nog geen drie minuten nodig hebben om dit soort campers te kunnen jatten.

De werkwijze van de campermaffia

Het hoofd van de Duitse eenheid die zich bezighouden met het bestrijden van camperdiefstal doet zijn verhaal bij AutoBild. Volgens hem slaan daders op specifieke momenten toe. Ze kiezen momenten waarop jij niet alert bent, zoals op de avond voor vertrek. Dan is de camper al helemaal volgepakt met dure vakantiespullen, wat de camper uiteraard extra interessant maakt.

De dieven zouden via Google Maps achterhalen waar vaak meerdere campers staan om er één of meerdere in de nacht afhandig te maken. Nog voor er een jatpoging wordt gepleegd, gaan de dieven op onderzoek uit om te zien welke campers er staan. Als ze er eentje hebben gekozen, gaan ze naar huis om vergelijkbare campers te zoeken. Eenmaal eenzelfde camper gevonden, zoeken de criminelen een kenteken op en maken een valse plaat met dezelfde letter-cijfercombinatie als de opgezochte camper.

Ze komen binnen via een cilindertrekker. Hiermee wrikken de dieven het slot van de deur eruit waarna ze binnen zijn. Vervolgens deactiveren ze de startonderbreker met een OBD-apparaat, zo’n storinglezer die je dealer ook gebruikt. Het contactslot wordt gekraakt met een speciaal gereedschap dat de Poolse sleutel wordt genoemd. Dit is een soort pin die als een hefboom het slot kan openbreken.

Voor vertrek bevestigen de boeven het valse kenteken. Doordat de plaat overeenkomt met een andere camper slaan de camera’s van de politie niet aan op het echte kenteken van de camper of op een valse combinatie.

Wat kun je tegen camperdiefstal doen?

De Duitse rechercheleider adviseert om je camper zo onzichtbaar mogelijk op te stellen. Het liefst zet je hem dus ergens binnen. “Je kunt geen stacaravans stelen die je niet kunt zien”, zegt agent Steffen Oelmann.

Kun je niet in een afgeschermde garage parkeren, zet je camper dan juist onder een brandende lantaarnpaal. Het licht is wellicht vervelend voor je nachtrust, maar het werkt ook afschrikkend voor de boefjes.

Je kunt ook een verborgen ontstekingsschakelaar installeren. Met deze schakelaar sluit je het contact met de stroomtoevoer af. Als de schakelaar niet is omgezet, kan je de motor niet starten. De politie denkt dat dieven geen tijd hebben om te zoeken naar deze schakelaar en een poging tot diefstal zullen staken.

Nog meer tips om camperdiefstal te voorkomen

Verder adviseert de politie om een AirTag of andere GPS-tracker in de camper te verstoppen. Dan weet je altijd waar ie is en krijg je een melding wanneer de camper gaat bewegen. Je kunt zelfs bijbehorende stickers maken met erop ‘PAS OP: GPS-TRACKER AAN BOORD’ en achter de voorruit leggen om de campeermaffia af te schrikken.

Tot slot doe je er volgens de Polizei goed aan om een stuurslot te kopen. Zo’n slot moeten de boeven eerst doorzagen. ”Dat duurt te lang voor de dieven”, meent politiecommissaris Henning Hauswald. Zo’n slot zie je ook al door het raam zitten, wat wederom de boeven moet afschrikken.

Via Autobild