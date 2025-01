Iedereen, maar echt iedereen koopt een camper

Of een caravan, dat kan ook. Recordcijfers over 2024.

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat de cijfers over het net afgesloten jaar beginnen binnen te stromen. Wat de best verkochte occasions van 2024 waren, dat er in december een enorme hoeveelheid aan busjes op kenteken gegaan zijn en dat de Tesla Model Y de best verkochte auto van 2024 was.

Vanmorgen in de digitale brievenbus weer nieuwe cijfers. Deze keer de verkoopcijfers van nieuwe caravans en campers in 2024. Wat blijkt? Iedereen, maar dan ook echt iedereen, wil tegenwoordig een camper of een caravan!

Verkoopcijfers campers en caravans 2024

In het hele vorige jaar zijn er namelijk 10,6 procent meer nieuwe campers en 6 procent meer nieuwe caravans verkocht. In absolute aantallen gingen er 2.467 nieuwe campers op kenteken.

Qua nieuwe caravans werden er 7.192 stuks afgeleverd. Let op, het gaat hier om nieuwe campers en caravans. Uit de cijfers van de Bovag en de KCI (Kampeer en Caravan Industrie) blijkt ook dat de verkoop van occasions booming is.

Bij de campers vonden 17.329 campers namelijk een nieuwe eigenaar en ook de occasionhandel bij de caravans is goede business. Daar werden 15.829 gebruikte exemplaren overgedaan aan een nieuwe eigenaar.

Meer campers en caravans dan ooit

Op 1 januari 2025 stonden maar liefst 623.158 caravans en kampeerauto’s geregistreerd in Nederland. Dat is een all time record. We hebben het dan over 200.255 campers en 422.903 caravans.

Roel Reinemann is voorzitter van de KCI en ziet al jaren de populariteit van campers flink toenemen.

Eind november werd de 200.000e camper van Nederland geregistreerd, oftewel een verdubbeling in iets meer dan acht jaar tijd. Er is grote vraag – het hele jaar door – naar kampeerauto’s in alle soorten en maten. Van compact en spartaans tot superdeluxe, zowel nieuw als gebruikt. Roel Renemann wrijft in zijn handen na zoveel succes

Langer in roulatie

Een andere trend die de Bovag signaleert is dat kamperen niet alleen populairder wordt, maar ook dat vooral caravans steeds langer op de weg blijven. Zeker sinds corona zit kamperen met de caravan in de lift aldus Rolf Reinders voorzitter van Bovag Caravan- en Camperbedrijven.

We zien klanten van jong tot oud. Oude caravans worden opgeknapt en krijgen een nieuw leven, daar waar ze vroeger werden gesloopt of geëxporteerd. Gouden tijden voor de caravan aldus Rolf Reinders

De cijfertjes

Dan resten voor de liefhebber en raskampeerder natuurlijk nog de harde cijfers. Welke merken campers en welke merken caravans zijn nou in de nieuwverkoop het best vertegenwoordigd?

Allereerst de top 5 van meest verkochte merken wat betreft de campers.

Adria (364 registraties, 14,75% marktaandeel) Hymer (229 registraties, 9,28% marktaandeel) Capron (222 registraties, 9,00% marktaandeel) Knaus (203 registraties, 8,23% marktaandeel) Carthago (155 registraties, 6,28% marktaandeel)

En om alles helemaal compleet te maken, ook de top 5 van meest verkochte merken op het gebied van nieuwe caravans.

Hobby (1.420 registraties, 19,74% marktaandeel) Fendt (1.372 registraties, 19,08% marktaandeel) Knaus (911 registraties, 12,67% marktaandeel) Dethleffs (530 registraties, 7,37% marktaandeel) Eriba (518 registraties, 7,20% marktaandeel)

Nou was gedurende 2024 al duidelijk dat er nog nooit eerder zoveel campers en caravans in ons land waren en iedereen zo’n ding wil door TikTok, maar de babbelbox vraagt zich af, wie van de Autoblog lezers heeft er eigenlijk een caravan of een camper?