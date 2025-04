Grootste eerste-wereldprobleem voor Ferrari-kopers is opgelost

Ferrari-kopers kunnen weer lekker slapen wetende dat er altijd oplossingen zijn voor hun merkwaardige kennelijk bestaande problemen.

Een Ferrari kopen is een bijzonder fenomeen. Helemaal als je meegenomen wordt in de klantencirkel van nieuwe auto’s, want dat is niet bij elk model even makkelijk. Een merk is normaal superblij dat jij klant wil zijn bij hen, maar bij Ferrari moet jíj superblij zijn dat je het privilege krijgt om Ferrari-klant te mogen zijn. Zo moet je het een beetje zien.

Keuzes

Je moet dus ook accepteren dat Ferrari auto’s bouwt zoals ze zelf willen. En dus dat je qua seriemodellen niet verder kan komen dan exact 1.000 pk in de SF90 Stradale. “Ah, dan moet je upgraden naar de XX Stradale!” Dat kan, maar die krijgt geen pk extra. Je hebt het dus te doen met 1.000 pk. Gossie toch.

Novitec

Hulp is nabij dankzij Novitec. Want zelfs Ferrari haalt niet het onderste uit de kan bij de 4.0 liter V8 van de Ferrari SF90 XX Stradale. Met wat optimalisatie kom je al een heel eind, zo doet Novitec voor. Bijvoorbeeld een nieuwe uitlaat die nét iets minder geknepen is. Dat is eigenlijk waar de hele lol in zit. En daarmee kom je op meer dan 1.000 pk uit, namelijk 1.060 stuks. Alsjeblieft! Het gaat om een uitlaat van rvs en inconel die voor efficiëntere luchtstroom zorgt. Ook is deze beter geïsoleerd dan het standaardsysteem, wat de temperatuur verlaagt en daarmee wederom de efficiëntie verhoogt.

Vossen

Novitec doet ook subtiel hun werk voor het uiterlijk van de Ferrari SF90 XX Stradale. Zo is er samen met Vossen een speciale set velgen ontwikkeld voor de XX. De Duitse tuner voegt daar vervolgens aangepaste veren aan toe om de bij de nieuwe velgen-setup te passen. Zo ligt de XX ook nog eens 25 mm lager dan standaard.

Verrassend subtiel en toch lost Novitec een heel belangrijk probleem op voor kopers van de Ferrari SF90 XX Stradale. Tenminste, wij denken dat een gemiddelde Ferrari-koper echt wakker ligt van dit soort wereldproblemen. Je nachtrust keert terug wanneer je de set bestelt, wat vanaf nu kan. Hoe duur? Dat staat er niet bij, want als je het moet vragen…