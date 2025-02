Nederland is het enige echte caravanland in Europa

Nederland is uniek in Europa. Namelijk alleen in ons land groeide de verkoop van caravans.

Nederlanders en hun sleurhut. Overal waar je in Europa komt zie je auto’s met een geel kenteken en daarachter een caravan. Dat blijkt niet alleen zo te lijken, maar het is ook gewoon echt zo. De cijfers bewijzen: Nederland is het enige echte caravanland van Europa.

Dat zit zo. Uit cijfers van de European Caravan Federation (ECF) blijkt dat in Europa in 2024 de verkoop van nieuwe caravans en campers met ruim vijf procent is gegroeid ten opzichte van 2023. Die groei komt helemaal voor rekening van de kampeerauto’s, behalve in Nederland.

Nederland caravanland

Nederland is namelijk het enige land waar de verkoop van het aantal nieuwe caravans in 2024 steeg. Samen met Denemarken zijn we het enige land in Europa waar de vraag naar caravans groter is dan naar campers en wij zijn het enige land in Europa waar meer caravans zijn verkocht in 2024 dan in 2023.

In ons kikkerlandje werden vorig jaar namelijk 7.192 nieuwe sleurhutten verkocht en dat is een stijging van ruim zes procent. Ter vergelijking, in heel Italië werden in 2024 671 nieuwe caravans verkocht (toch ook 20 meer dan een jaar eerder). Als je denkt hoeveel groter Italië is en hoeveel meer mensen daar wonen, dan kun je wel zeggen dat Nederland een echt caravanland is.

Cijfers Europa

Voor de volledigheid natuurlijk ook even de cijfers Europabreed. In totaal werden er in heel Europa 221.207 nieuwe caravans en campers afgeleverd. Driekwart daarvan was een camper. Bij 60.685 stuks was het een caravan, wat ten opzichte van 2023 een daling van 4,7 procent betekent.

Vooral in Scandinavië en in het Verenigd Koninkrijk daalde de caravanverkoop. Zo werden in Noorwegen bijna een kwart minder caravans verkocht dan in 2023, in Zweden 16 procent minder, in Denemarken 14 procent minder en in Finland 7 procent minder. De Britten kochten 13 procent minder caravans.

Wat dichterbij huis dan. In België zijn vorig jaar slechts 1.000 nieuwe caravans verkocht, tegen 5.500 campers. Wat weer 125 procent meer is dan Nederland. Kampeerauto’s zijn booming, in het VK noteren ze een plus van 35 procent, in Spanje 22,5 procent en in Italië 19 procent. In absolute aantallen is Duitsland de kampioen met 74.718 nieuwe campers.

Nederland ook in 2025 caravanland?

Het lijkt er volgens de Kampeer & Caravan Industrie (KCI) op dat we de trend vrolijk doorzetten in 2025 en ook dit jaar lekker tegen de Europese cijfers in blijven roeien. Alleen in januari, mid winter, zijn er al 422 nieuwe caravans geregistreerd en 216 campers. Vergeleken met de eerste maand van 2024 is dat een stijging van 21 procent voor de caravans en 29 procent voor de campers.

Kortom Nederland is een echt caravanland en blijft een echt caravanland. Wie van jullie heeft er eigenlijk een caravan?