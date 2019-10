Campers en caravans in trek onder Nederlanders

Er worden er steeds meer gekocht.

Grote kans dat het aantal sleurhutten die je onderweg op vakantie tegenkomt op de snelweg niet minder, maar juist meer wordt. Met name zo eentje met een Nederlands kenteken gemonteerd. Caravans, maar ook campers, zijn in trek. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI).

Tot en met het derde kwartaal van dit jaar zijn het aantal caravans en kampeerauto’s met vier en drie procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er zullen records sneuvelen, want de caravanverkoop nam in september zelfs met 21 procent toe.

In Nederland werden in de eerste negen maanden van dit jaar 6.206 nieuwe caravans verkocht. De verwachting is dat de caravanverkoop dit jaar op z’n hoogst is sinds 2012. In dat jaar werden 7.500 nieuwe caravans verkocht. Op het gebied van kampeerauto’s is er ook nieuws te melden. Voor het eerst zullen er dit jaar meer dan 2.000 kampeerauto’s verkocht gaan worden, een record. Vorig jaar werden 1.978 kampeerauto’s verkocht. De teller voor dit jaar staat tot september op 1.895 verkopen.

Niet iedereen heeft de doekoe om nieuw te kunnen kopen. De tweedehandsmarkt zit echter ook in de lift. De vakhandel verkocht dit jaar tot nu toe bijna 10.000 tweedehands kampeerauto’s. Dat is 15 procent meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De verkopen van tweedehands caravans zijn met 11.500 stuks ongeveer gelijk gebleven. Inwoners van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland bezitten de meeste caravans en campers van ons land. De grootste groei in de verkoop van kampeermiddelen is dit jaar tot en met het derde kwartaal in Groningen (+14 procent), Drenthe (+14 procent), Overijssel (+12 procent) en Zeeland (+11 procent).

Fotocredit: @mariussolima via Autojunk