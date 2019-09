Nederlanders meer en meer in de auto te vinden

We zijn een stelletje kilometervreters.

Wat is het druk op de weg hè? De cijfers liegen er niet om. Het is drukker op de weg dan ooit tevoren. Uit nieuw gepubliceerde cijfers van het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederlanders in 2018 bij elkaar 121,4 miljard kilometer hebben afgelegd. Een nieuw record.

De cijfers tonen een stijging van 1,2 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De grootste stijging komt voor de bedrijfsauto’s. Die reden vier procent meer in vergelijking met 2017. Deze categorie is goed voor 26,1 miljard kilometers in 2018.

De gewone consument is eveneens meer gaan rijden, maar in vergelijking met 2017 is dat een kleine stijging van slechts 0,4 procent. Dat gezegd hebbende. De stijging van het aantal gereden kilometers heeft voornamelijk te maken met het feit dat er meer auto’s op de weg te vinden zijn. Het gemiddelde jaarkilometrage daalde namelijk met 1,0 procent. Per auto rijden Nederlanders gemiddeld 13.000 kilometer per jaar. In 2018 reden er 2,2 procent meer auto’s op de weg in vergelijking met een jaar eerder.

De verreden kilometers worden meer op benzine afgelegd (+2,7 procent, 78,4 miljard km) en minder met diesels (-2,5 procent, 34,3 miljard km). LPG is nog minder populair (-11,6 procent, 2,1 miljard km). De elektrische auto wint aan terrein. Het CBS spreekt over bijna een verdubbeling in het aantal gereden kilometers. In vergelijking met de fossiele brandstoffen waren EV’s in 2018 met slechts 0,5 procent aanwezigheid minimaal vertegenwoordigd.

