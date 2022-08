Erop uit trekken is populair, maar een camper koop je niet zomaar want er is zowaar een wachtrij.

Je moet je tegenwoordig overal voor schamen: vliegschaamte, doucheschaamte, vleesschaamte. Het houdt maar niet op. Gelukkig bestaat camperschaamte nog niet en veel Nederlanders pakken dan ook de camper of caravan om op vakantie te gaan. Het is zelfs zo druk dat er een wachtrij is ontstaan om zo’n ding te kopen.

Campers zijn het nieuwe vliegen: wachtrijen

Er gaan berichten dat als je nu een camper of caravan koopt, je van geluk mag spreken als je volgend jaar ermee weg kan. Ze zijn niet aan te slepen. Hier spelen camperverkopers en camperverhuurders handig op in. Dat levert blijkbaar aardig wat geld op, want er zijn de afgelopen vijf jaar nog nooit zoveel verkopers en verhuurders geweest.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel. Uit deze cijfers maken we op dat er in 2017 470 camperbedrijven waren. Nu zijn dat er 836, een stijging van bijna 80 procent! De pandemie heeft zeker invloed gehad, mensen beseffen nu dat dichterbij op vakantie gaan leuk kan zijn. BOVAG zegt dat er op dit moment 167.147 campers zijn in Nederland. Hier zien we een toename van 30 procent in 2,5 jaar. Veel 50-plussers hebben de stap genomen en een camper gekocht. Zij zijn ook minder gebonden aan schoolvakanties en dus flexibeler. Met een camper is dat ideaal.

Camperbedrijven

Opvallend is dat een derde van alle camperbedrijven in Gelderland en Noord-Brabant zit. Kijken we naar het aantal bedrijven per inwoner dan staan Flevoland (4,4 camperbedrijven per 100.000 inwoners) en Friesland (4,2 camperbedrijven per 100.000 inwoners) bovenaan.

Niet alleen camperbedrijven boeren goed, ook verkopers van caravans en stallingen doen goede zaken. Let bij het kopen van een camper goed op of er wel een stalling in de buurt is. De ruimte is daar beperkt en bij sommige stallingen heb je daar tevens een wachtrij om je camper te stallen.