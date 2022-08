Is dit de gaafste kleurencombi ooit?

Het is misschien wel gaafste kleurencombi aller tijden. Gelukkig is er keuze zat als je iets anders mooier vindt.

Bij ons in het dorp hebben we een pizzeria die net als andere pizza’s een beetje deeg, tomaat, kaas en vleeswaren voor 15 euro in een doos bij je komen brengen. Naast de gebruikelijke soorten, hebben ze er ook eentje met ALLE ingrediënten. Uit ervaring kan ik zeggen dat het niet te nassen is, althans nuchter niet.

We moesten aan die pizza (onder andere bolognese saus, asperges, salami, tonijn, champignons, kappertjes, paprika, ui, kipfilet, artisjokken) denken bij de Bentley Flying Spur Mulliner Black Line Specification.

Mulliner mét Blackline Specification

Een Bentley is van zichzelf (erg) luxe en (een beetje) sportief. Met de ‘S’-uitvoeringen kun je ‘m iets sportiever maken, met de Mulliner-uitvoeringen juist wat luxer. Maar wat als je beide wil? Dan is er goed nieuws, want dat kan nu dus ook!

Je combineert dan de Mulliner-uitvoering met het de Black Line Specification. Dat Bentley met deze uitvoering komt, is niet heel erg vreemd. Bij de Continental GT kun je namelijk deze uitvoering al krijgen en blijkt het een succes te zijn. Per 5 Conti’s is er eentje in Mulliner Black Line Specification, aldus de Britten. Logisch dus dat Bentley deze uitvoering ook op andere modellen gaat aanbieden.

Gaafste kleurencombinatie ooit?

Al het chroom van de Flying Spur Mulliner wordt nu in hoogglans zwart afgewerkt. Volgens sommigen is dat extra premium, die zwarte raamlijsten. Ook zijn er nieuwe 22 inch wielen optioneel leverbaar voor de Flying Spur Black Line Specification.

Daarbij willen we even een complimentje geven aan Bentley, want de gekozen combinatie paars met pindakaas interieur is bijzonder goed gekozen. We vroegen ons bijna af: is dit de mooiste kleurencombinatie ooit? Paars van buiten, purper en caramel van binnen: erg cool!

Dan de motoren, je kunt kiezen uit drie aandrijflijnen. De instapper is Hybrid die in 4,3 seconden naar de 100 km/u sprint en een topsnelheid haalt van 285 km/u. Een stapje hoger staat de V8, die in 4,1 seconden kan sprinten. Op de Autobahn haalt ‘ie 318 km/u.

Maar er is maar één motor die past bij het beste van het beste met alles erop en dat is natuurlijk de W12. Die gaat in 3,7 seconden naar de 100 km/u en haalt een top van 333 km/u. En dan dus met Mulliner Blackline Specification. Want je wil alles hebben, toch? Oh, en laat even weten in de comments: is pindakaas met paars de gaafste kleurencombi ooit?

Meer lezen? Dit zijn twaalfcilinder limousines door de jaren heen!