Porsches en Lamborghini’s geveild voor de armen

Gelukkig hebben sommige mensen het hart op de juiste plaats.

Mexico heeft een chronisch criminaliteitsprobleem. Geweld en corruptie hebben het land al lange tijd in de houdgreep, eruit komen is een haast onmogelijk opgave. Toch zijn er bepaalde figuren in Mexico die zich durven in te zetten voor het goede en niet zomaar terugdeinzen voor het gevaar.

Deze week is er weer een prachtig voorbeeld van de inspanningen van zulke mensen in beeld gebracht. In Mexico is een nieuw instituut in het leven geroepen dat zich richt op het helpen van de armen, in het specifiek door gestolen goederen “terug te geven”. Het instituut heeft komend weekend een veiling georganiseerd waar liefst 77 auto’s onder de hamer zullen gaan.

Nu is het natuurlijk niet zo dat de dure auto’s uitgedeeld zullen worden aan arme mensen. Nee, in plaats daarvan zal de opbrengst van de veiling worden gedoneerd aan een van de armste staten van het land, Oaxaca. Er zullen onder andere Lamborghini’s, Porsches, Corvettes, Mercedessen en Mustangs worden verkocht. Naar verwachting moeten er enkele miljoenen euro’s aan auto’s worden geveild.

Het instituut veilt overigens niet alleen auto’s van criminelen en politici, maar bijvoorbeeld ook sieraden en miljoenenvilla’s. Opbrengsten van laatstgenoemde gaan naar een speciaal programma voor jongeren die worden geplaagd door drugsproblemen.

Beeld: een gezellige ontmoeting tussen een Lamborghini en een Porsche, door @wolfssjrd