Canoli! Ferrari gaat elektrische SUV's bouwen - Autoblog.nl

Dat de tijden aan het veranderen zijn, merk je wel aan het feit Ferrari overweegt elektrische SUV’s te gaan bouwen.

Het is iets waar puristen veel moeite mee hebben. Ferrari die SUV’s en crossovers gaat bouwen. Het hoort gewoon niet. Je gaat ook niet naar een van Ron Blaauw zijn etablissementen om diepvrieslasagne op te halen. Hoe succesvol dat gerecht ook moge zijn.

Nu is het idee van een Ferrari SUV niet vreemd (en volgens Ferrari niet tegenstrijdig). De Purosangue (Tipo 175) staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022. Het is een soort verlate opvolger van de inmiddels uit productie gehaalde Ferrari GTC4Lusso (afbeelding boven).

De vijfdeurs crossover zal voorzien zijn van een hybride aandrijflijn. Jazeker, in feite wordt het gewoon een Ferrari Outlander PHEV. Maar naast de Ferrari Tipo 175, staan er nóg twee projecten in de wachtkamer. Dat meldt de doorgaans uitstekend geïnformeerde Georg Kacher van het Britse Car Magazine.

Elektrische SUV’s van Ferrari

Tipo F244 en Tipo F245 zijn namelijk in aantocht. Naar het schijnt zijn dat twee varianten van de Purosangue SUV. Het grote verschil is dat deze géén verbrandingsmotoren zullen hebben. Ja, je leest het goed, Ferrari is bezig met elektrische SUV’s. Het moet niet gekker worden.

Ferrari heeft een unieke uitzonderingspositie als het gaat om emissies. Ze hoeven zich niet te houden aan de zeer strenge regels die voor Ford en Volkswagen wél gelden. Ferrari bouwt heel weinig auto’s en met die auto’s wordt ook nog eens erg weinig gereden, in tegenstelling tot de meeste Focussen en Passats. Echter, Ferrari moet wel aantonen dat ze er alles aan doen om de CO2 zo laag mogelijk te krijgen.

Daarnaast is een SUV nog altijd heel erg populair. Dus voor Ferrari gaat de Purosangue een zeer lucratief verhaal worden. De elektrische SUV’s van Ferrari zullen daar waarschijnlijk een schepje bovenop doen.

Stille hoop

Daarnaast hebben we de stille hoop dat Ferrari Porsche na gaat doen. Dankzij de Cayenne zijn er meer leuke 911’s dan daarvoor. Hopelijk dat nu Ferrari elektrische SUV’s gaat bouwen, het merk meer mogelijkheden krijgt om nog wat gave supercars te maken met verbrandingsmotor. Over gave verbrandingsmotor gesproken, de Purosangue kreegt een V12, de hybride versie met V8 kom op latere termijn. Pas daarna verschijnen de EV’s: 2024 voor de Tipo 244 en 2026 voor de Tipo 246.