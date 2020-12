Dít is de voorselectie voor Auto van het Jaar 2021 - Autoblog.nl

De voorselectie voor de Auto van het Jaar 2021 verkiezing is bekend!

We zijn alweer bijna aangekomen bij het einde van dit jaar. Dat betekent een hoop olieballen, appelflappen en andere roompuddingmeuk die je mag wegspoelen met verse champoepel.

Auto van het jaar 2021

Uiteraard is het ook tijd voor overzichten, lijstjes en andere momenten om even stil te staan bij het afgelopen jaar. Een ander ding waar het tijd voor is: het lijstje met genomineerden voor de Auto van het Jaar trofee 2021! Voor nu hebben we de voorselectie voor je. Deze is onlangs bekend gemaakt en we wilden ‘m je niet onthouden. Uit dit lijstje wordt vervolgens een selectie gemaakt uit auto’s die door mogen naar de finale. De Europese jury (waaronder 3 Nederlanders, 2 van AutoVisie en 1 van ANWB) kan dan punten gaan uitdelen.

Voorselectie voor Auto van het Jaar 2021

Audi A3 BMW 2 Serie Gran Coupé BMW 4 Serie Citroën C4 Cupra Formentor Dacia Sandero Fiat 500e Ford Explorer Ford Kuga Honda e Honda Jazz Hyundai i10 Hyundai i20 Hyundai Tucson Kia Sorento Land Rover Defender Mazda MX-30 Mercedes-Benz GLA Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz S-Klasse Peugeot 2008 Polestar 2 Seat Leon Skoda Octavia Toyota Mirai Toyota Yaris Volkswagen Golf Volkswagen ID.3

8 januari

Zoals gezegd, dit is de voorselectie van auto’s die in aanmerking komen. Op op 8 januari maakt de organisatie de namen bekend van de 7 auto’s die door mogen naar de volgende ronde.

Welke auto’s denk jij dat doorgaan? De ballotagecommissie is vaak niet te spreken over dure auto’s of niet-Europese auto’s. Vorig jaar was dat niet anders, alhoewel de Peugeot 208 de terechte winnaar was.

Dus reken maar op de Citroën C4, Fiat 500e, Ford Kuga, Peugeot 2008, Skoda Octavia, Polestar 2 (de Autoblog auto van het Jaar 2020), Volkswagen ID.3. Of denk je dat er andere finalisten zijn? Laat het weten, in de comments!