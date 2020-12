Deze Volvo met 579 pk kost 154.950 euro - Autoblog.nl

En toch loopt deze geen 200 km/u. Daarmee is deze Volvo met 579 pk een echte Volvo. Vrij duur ook voor een auto met driekwart miljoen op de klok.

We kijken bij Autoblog wel vaker naar de dikkere, snellere, duurdere en bijzondere auto’s van deze wereld. Daarbij schuwen we ook niet om buiten de gebaande paden te denken. Nee, niet alleen of zozeer terreinwagens, maar ook voertuigen die zijdelings gerelateerd zijn aan auto’s.

Daarom bij de occasion van de dag een heuse Volvo met 579 pk! Het gaat om het zwaarste soort bedrijfswagen denkbaar: een vrachtwagen. Op Marktplaats kun je ook eenvoudig alle vrachtwagen-occasions opzoeken. Als we dan kijken naar de duurste met heel veel ervaring, komen we uit op deze Volvo FH16.

Net als bij (de leukere) auto’s zien we dezelfde termen voorbij komen, alleen omdat het een enorme vrachtwagen is, zijn de details net even wat anders. Zoals de titel al weggeeft gaat het om een Volvo met 579 pk. Dat wordt opgewekt door een 16,12 liter grote motor, uiteraard een zescilinder-in-lijn. De wielbasis is een vorstelijke 6,10. We gaan er voor het gemak vanuit dat het gaat om het voorwiel en voorste achterwiel, want deze truck heeft zes wielen.

Het is wel een zwaar apparaat meet een leeggewicht van 17.180 kilogram, waarmee deze Volvo FH16 bijna net zoveel weegt als de Alfa Romeo 159. Gelukkig is het mogelijk om flink wat te trekken met deze bergingswagen: 10.820 kg. Dus een auto of trekker zonder oplegger zal niet zo’n probleem zijn.

Het mooiste aan deze bergingswagen is nog het interieur: donkerrood velours met bijzondere afwerking voor het plafond. Zó origineel kan hemelbekleding dus zijn! Het stuurwiel is omhuld in tweekleurig leer en uiteraard is het interieur rijkelijk voorzien van houtafwerking. Zoals het een Volvo betaamt, is de kilometerstand erg flink: 751.295 km. Daarentegen is de Volvo met 579 pk uit 2007 géén koopje, want de verkopende partij wil er nog graag 154.950 euro voor hebben.