Dit is de meest betrouwbare Jaguar ooit

Brian o’Connor zou deze betrouwbaarste Jaguar ooit gebouwd geweldig vinden.

Heiligschennis of wel? De E-Type van Jaguar is een van de fraaiste klassiekers aller tijden. Een van de meest belangrijke ook. Wat dat betreft is het wel een auto waar je eigenlijk niet aan moet komen. En als je het doet, zorg dan dat de dames en heren van Eagle het doen. Dat zijn een van de weinigen die daadwerkelijk een klassieker op de juiste wijze kunnen verbeteren en aanpassen.

Maar ja, de SEMA in Las Vegas is op dit moment van start gegaan. Dat is de grootste aftermarket beurs van de VS en dus van de wereld. En daar staat creativiteit bovenaan en viert conservatisme geen hoogtij. Dus met een Jaguar E-Type moet je gewoon kunnen doen wat je wil en dat is precies wat Faruk Kugay in samenwerking met Eneos heeft gedaan. Faruk Kugay is een drifter, dus je weet meteen waar deze auto voor bedoeld is.

Betrouwbaarste Jaguar

De standaard E-Type heeft relatief kleine wielen die enorm ver in de carrosserie staan. In dit geval is er gekozen voor een iets meer flush fitment. De velgen komen bij Rotiform vandaan en doen denken aan die van race-Jaguars uit de jaren ’60.

Het meest bijzondere is de motor. Standaard was de E-Type voorzien van een potente zes-in-lijn met meer dan 300 pk. Daarmee was de auto een van de snelste uit zijn tijd. In dit geval is er een zes-in-lijn, maar niet eentje van Jaguar. Nee, het is de 2JZ-GTE uit de Toyota Supra, daarmee is het toch een beetje de betrouwbaarste Jaguar allertijden.

Ratjetoe van onderdelen

Het blok is voorzien van een enorme knoepert van een Borg Warner-turbo (de EFR 8474) en Vibrant Performance intercooler om de temperatuurhuishouding op peil te houden. Alle upgrades werken mede dankzij de Link G4 Fury-ECU zo’n 750 pk.

Uiteraard kunnen alle standaard onderdelen van de E-Type dat niet aan, dus zijn er de nodige upgrades. Zo is de transmissie van ZF, afkomstig van de BMW M3 van de E36-generatie. Het differentieel, achterwielophanging en subframe komen van een BMW 5 Serie (E60) vandaan. Om te zorgen dat de auto ook weer een beetje op tijd stilstaat, zijn de remmen van Chevrolet Corvette Z51 van de C5-generatie gebruikt.

Naast deze zeer bijzondere drift-Jaguar staan er ook een Nissan 350Z en Toyota Land Cruiser op de stand van Eneos te shinen. Eneos is een motorolie-producent, niet te verwarren met Ineos dat je op het pak van Lewis Hamilton ziet staan.

Meer lezen? Dit zijn vijf meesterwerken van Malcolm Sayer!