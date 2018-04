Bizarre specs voor Pininfarina’s eerste model

Bizar? Een tikkeltje ongeloofwaardig zelfs!

Pininfarina: zowat elke autokenner kent het Italiaanse designhuis. Ze hebben zich onder meer bemoeid met het ontwerp van diverse Ferrari’s, zoals deze beeldschone Sergio. Zelfs de Peugeot 406 Coupé is van hun hand. Na jarenlang alleen getekend te hebben, gaat Pininfarina met hulp van het Indiase Mahindra & Mahindra een stap verder. Het wordt een volwaardig automerk met de nadruk op geëlektrificeerde modellen. De eerste creatie moet nog komen, maar de eerste specs zijn binnen. Bereid je voor, ze zijn bizar!

Hoewel de ontwikkeling momenteel in volle gang is, hebben we nu al een indicatie van o.a. de sprinttijden. De acceleratie van 0-100 km/u duurt minder dan 2 seconden. Kun jij het je voorstellen? Ik met moeite. Een model die qua acceleratie in de buurt komt is de nieuwe Tesla Roadster, maar die wordt nog niet geproduceerd. Tevens krijgt de Pininfarina, die intern PF0 wordt genoemd, concurrentie en hulp van de Rimac C_Two. Je leest het goed: hulp en concurrentie tegelijkertijd. Zoals we eerder al zeiden, gaat Pininfarina samenwerken met het Kroatische Rimac en Mahindra Formule E-team. De C_Two is al een stukje realistischer, omdat hij onlangs op de Autosalon van Genève werd voorgesteld. Sprinten van 0-100 km/u doet ‘ie in 1,97 sec. Abnormale G-krachten zijn gegarandeerd.

Ook de richttijd voor de acceleratie naar 300 km/u is bekend. Daar doet de toekomstige Pininfarina minder dan 12 tellen over. Rimac was ook met die prestatie al eerder: de C_Two doet er 11,8 sec. over. De topsnelheid van de komende Italiaan bedraagt ruim 400 km/u, terwijl de actieradius meer dan 500 km is. Is het bluf of een belofte?

Volgens Pininfarina ontvangt het eerste model een 100% elektrische aandrijflijn en wordt hij in zeer beperkte oplage gebouwd. Kort samengevat betekent dit dat het een zeer exclusieve hypercar wordt. In 2019 kunnen we de productierijpe versie verwachten. Eén jaar later vinden de eerste leveringen plaats.