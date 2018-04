Uitslag Formule 1: Grand Prix van China 2018

Kan Red Bull eindelijk laten zien wat ze in huis hebben?

De Ferrari’s waren uitermate dominant op de zaterdag, maar de veelbesproken race pace van Red Bull is ons tot op heden bespaard gebleven. Het team uit Oostenrijk gaat hun best doen er het beste van te maken. Zal het lukken?

Bij de start lijkt Vettel goed weg te rijden, maar wanneer ze in de buurt komen van de eerste bocht, blijkt Raikkonen toch een stuk sneller uit de startblokken te zijn geschoten. Helaas voor de Fin geeft zijn teamgenoot hem absoluut geen ruimte, waardoor hij enkele plaatsen lijkt te verliezen. Na één ronde moet Kimi Bottas en een gretige Max (P3) voor zich dulden. De rest van het veld, op Stroll en Perez na, bleef redelijk in het buurt van hun positie. De Canadees en Mexicaan wonnen en verloren ieder 6 posities.

De door Vettel gehinderde start van Raikkonen heeft hem weinig goed gedaan; de Fin startte op de gele soft band en moet nu vechten om een schone, vrije, lange stint om er zo goed mogelijk gebruik van te maken. Na 5 ronden rijdt de Fin nog altijd op P4, terwijl zijn teamgenoot ruim aan de leiding gaat en ongeveer 3 seconden voorloopt op Bottas. Zijn Britse teamgenoot rijdt op P5.

Magnussen voelt dit jaar het vuur onder zijn voeten. Waar we eerder al berichten hoorden over het inzetten van team orders bij Haas, vraagt Magnussen al na 6 ronden of hij Grosjean voorbij mag. Het team stemt in, ten onvrede van de Fransman.

Na 10 ronden lijkt Renault, achter Ferrari, Red Bull en Mercedes, de beste race pace te hebben. De Fransen rijden enkele seconden achter Ricciardo (P6), Hulkenberg op P7, Sainz op P8. Verstappen (P3) heeft al 5 seconden toe moeten geven op Bottas, die op zijn beurt Vettel op 2,5 seconden houdt.

Na een dozijn aantal ronden is het Hartley die als eerste de pitstraat induikt. De Nieuw-Zeelander kwam op zaterdag als enige Toro Rosso uit Q1, en ook in de wedstrijd lijken de Italianen de snelheid van Bahrein niet aan boord te hebben. Nu we toch bezig zijn met observeren; na een korte woordenwisseling met @willeme, wordt er geconcludeerd dat de Brit zijn magistrale inhaaltechnieken toch ietwat verloren lijkt te hebben. Of het nu de auto’s met hun hoge neerwaartse druk zijn, of hij simpelweg te voorzichtig is, wanneer hij niet op de eerste startrij begint, heeft de Brit het in de wedstrijd knap lastig.

Het is goed om te zien dat er flinke hordes fans op de race zijn afgekomen, maar na 15 ronden is de wedstrijd dermate tot rust gekomen dat we ons afvragen of ze niet beter thuis hadden kunnen blijven. Het is te vroeg om te oordelen, maar de onderlinge verschillen tussen de coureurs zijn nagenoeg overal 2 seconden, of meer. We hopen dat de verschillende strategieën de boel op kunnen warmen.

Daarover gesproken, in ronde 18 komen beide Red Bulls naar binnen. Zowel Max als Ricciardo komen naar buiten op de hardste band, de witte medium compound. Lewis volgt een ronde later en doet hetzelfde, wat vrij opmerkelijk te noemen is, aangezien Ferrari en Mercedes niet op de ultra soft band begonnen was. Weer een ronde later volgt Bottas, en ook hij doet hetzelfde. Na 20 ronden is het Ferrari die aan de leiding van de wedstrijd gaat. Het is nog maar de vraag of ze de leiding vast zullen houden, want de achtervolgers (op verse banden) zetten de sectortijden in vuur en vlam.

De undercut blijkt te werken. Wanneer Vettel in ronde 21 de pitstraat heeft bezocht, komt hij naar buiten achter Bottas. De ondoordachte Ferrari strategieën lijken hun weg terug naar de paddock te hebben gevonden. Het is nog maar de vraag wat Raikkonen gaat proberen. Voorlopig rijdt de Fin nog aan kop, maar heeft zichtbaar last van onder- en overstuur.

In ronde 26 is Bottas aangekomen bij Raikkonen. Wanneer de volgende ronde begint, duiken de twee Finnen gezamenlijk bocht 1 in. Bottas komt als beste uit de bus, maar het gevecht heeft Vettel de kans gegeven aan te sluiten. Het lijkt erop dat Raikkonen expres buiten gelaten werd, om zijn landgenoot op te houden. Het blijkt tevergeefs, want Vettel kan geen poging wagen en blijft op een seconde hangen. De Fin komt naar binnen en sluit als zesde aan.

Het is ronde 30 en er is drama voor Toro Rosso. Een merkwaardig incident. Bij de haarspeldbocht lijkt Hartley ruimte te laten voor zijn teamgenoot, maar wanneer Gasly instuurt om hem te passeren sluit hij de deur. Het was simpelweg een wijde bocht. MAAR! Door de stukken carbon op het circuit, moet de safety car naar buiten komen. Max rijdt op de moment op de gunstigste positie en duikt naar binnen, terwijl Bottas en Vettel de ingang niet halen konden. De Nederlander en zijn teamgenoot hebben beide van de situatie gebruik gemaakt. Het lijkt de rest niets te deren. Ze blijven rijden.

Met nog 20 ronden te gaan mag de safety car naar binnen. Bottas weet wat hij doet en rijdt direct weg van Vettel, door nog vóór de haarspeldbocht te accelereren. Verstappen wordt opgejaagd door Raikkonen, die op zijn beurt weer Ricciardo in zijn nek heeft. Dezelfde ronde nog weet de Australiër de Fin te verschalken. Max krijgt weer ruimte om zelf aan te vallen, wat hij niet veel later ook doet. Hamilton komt slecht uit bocht 6, waardoor Verstappen hem buitenom kan proberen te pakken. Max verliest de achterkant, rijdt de baan af en moet 2 posities toegeven. Ricciardo mag het nu proberen en is succesvoller. De Australiër wacht gerust af en doet het aan het einde van het rechte stuk, met een geniale uitremactie.

De Australiër gaat als een trein en zet direct de snelste ronde neer. Met nog 15 ronden te gaan, gaat hij op weg naar Vettel en Bottas. Tegelijkertijd komt Verstappen Hamilton voorbij. En daarna gaat Ricciardo Vettel weer voorbij! Bottas lijkt een gemakkelijk doelwit, en de overwinning lijkt binnen handbereik.

Terwijl Bottas zich verremt en Ricciardo kan aansluiten, doet Vettel hetzelfde. Vervolgens stuurt hij scherp in, ziet Max een gat, maar is de ruimte te klein en rijden ze tegen elkaar aan. Niet veel later pakt Ricciardo zijn kans. Met een heldhaftige inhaalactie passeert hij Bottas op een onverwachtse plek. P1, de overwinning lijkt bezegelt.

De actie van Max kan niet door de beugel, zo vindt de FIA. De Nederlander krijgt, net als Gasly eerder in de race, een straf van 10 seconden aan zijn broek. Terecht? Feit is wel, dat Max te veel hooi op zijn vork neemt. Hij heeft weinig tot geen rust. Een weggegooide overwinning, getuige de snelheid van zijn teamgenoot.

Verstappen blijft doorknallen en probeert Raikkonen en Bottas te pakken te krijgen. De Finnen zitten zelf ook dicht bij elkaar, dus er liggen zeker kansen. Althans, dankzij die 10 seconden penalty is een podium eigenlijk onmogelijk. Over kansen gesproken, de immer gepikeerde Alonso weet in de een na laatste ronde Sebastian Vettel nog te passeren. De schoonheidsprijs zal hij er niet voor winnen.

De laatste ronde loopt. Ricciardo heeft zijn voorsprong nog verder uit weten te bouwen en rijdt regelrecht af op een overwinning. Een heldendaad. De Australiër kwam van P6. Het is een podium vol “tweede rijders”.

Uitslag.

1. Ricciardo

2. Bottas

3. Raikkonen

4. Hamilton

5. VERSTAPPEN

6. Hulkenberg

7. Alonso

8. Vettel

9. Sainz

10. Magnussen

11. Ocon

12. Perez

13. Vandoorne

14. Stroll

15. Sirotkin

16. Ericsson

17. Grosjean

18. Gasly

19. Leclerc

DNF. Hartley

