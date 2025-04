Waarom EV-rijders nog maar één app en pasje nodig hebben (ook op vakantie!)

Het klooien met pasjes en apps is binnenkort verleden tijd.

Zo heerlijk simpel als het tanken van een benzineauto is, zo ingewikkeld is het de eerste keer dat je een elektrische auto gaat opladen. Moet je eerst de kabel in de auto doen en dan pas in de openbare laadpaal? Welk pasje moet je voor de scanner houden? En hoe weet ik nou of ik de goedkoopste stroom in de buurt te pakken heb? Aan deze zorgen komt binnenkort voor een groot deel een einde.

Thuis en op vakantie met één pas en app

Vier aanbieders hebben vandaag besloten om samen te gaan werken. Deze bedrijven zijn Atlante, Electra, Fastned en Ionity. Atlante is actief in Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal en Electra is in Frankrijk een grote laadpaalcowboy. Fastned en Ionity ken je inmiddels wel. Samen vormen de vier organisaties een alliantie genaamd Spark.

Het is volgens de vier laadaanbieders de eerste samenwerking op dit gebied in de laadpalensector. Samen hebben deze bedrijven 1.700 laadstations waar meer dan 11.000 oplaadpunten staan in 25 Europese landen. Wie dus straks met de EV op zomervakantie durft, komt een heel eind met een pasje en app van een van deze bedrijven. Zo moet er één naadloos oplaadnetwerk ontstaan.

Je kunt namelijk gewoon je app en pasje van Fastned of Ionity houden, net welke je het fijnste vindt. De apps van de vier verschillende bedrijven werken bij elkaars palen. Daarnaast kun je in de apps ook de laadstations van de vier aanbieders vinden via de routeplanner. De prijzen moeten transparant zijn en betalen kan ook via welke app je van de vier bedrijven ook wilt gebruiken.

Wanneer de apps en pasjes onderling te gebruiken zijn, is nog niet bekend. Het bedrijf noemt alleen dat het ”’binnenkort” mogelijk is. De ambitie van Spark Alliance is behoorlijk. ”Deze grote samenwerking maakt de weg vrij voor de democratisering van het opladen van EV’s in het openbaar en zet de standaard voor massale adoptie van EV’s in Europa”, schrijft Fastned. Dat lijkt er trouwens ook op te duiden dat andere aanbieders welkom zijn om zich bij Spark aan te sluiten. Zie jij dat zitten, Elon?