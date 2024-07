Nederland: pisweer, maar wel de meeste campings

Mooi is dat, Nederland heeft gewoon de meeste campings!

Tot op heden is het zomerweer nog niet zo grandioos als we hopen. Er zitten af en toe mooie dagen tussen, maar een stralend zonnetje en elke dag met de korte broek over straat is er vooralsnog niet bij. Het is vooral een nat jaar. Toch balen als je nu op de camping zit.

Camping in Nederland

Ondanks het Nederlandse weer zijn we koploper in het aantal campings van de Benelux en op Kroatië na zelfs de meeste campings van de hele EU. Dat blijkt uit gegevens van Brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Naar de camping rijden in je geliefde bolide, met eventueel een sleurhut, is voor veel vakantiegangers helemaal prima. Geen lange rit naar het zuiden en dat Hollandse is voor sommigen juist een plus. Geen afscheid kunnen nemen van je pot met pindakaas is serieus een ding.

Camping aantallen

Naast Nederlanders op de camping zijn onze campings natuurlijk ook populair onder toeristen, met name Duitsers weten ons land goed te vinden. Per 1 miljoen inwoners telt Nederland 151 campings. Zelfs Frankrijk heeft per 1 miljoen inwoners minder campings. Zoals gezegd staat Kroatië bovenaan met 870 kampeerterreinen per 3,9 miljoen inwoners. De cijfers zijn gebaseerd op data van eind 2022.

Nu is Nederland sowieso heel goed in een kleine ruimte volproppen. Dat we zo hoog scoren is dan ook niet zo gek. Kijk je naar absolute aantallen dan wint Frankrijk met 8.139 kampeerterreinen, oftewel 120 campings per 1 miljoen inwoners.

Kamperen zit in de Nederlandse cultuur. Hele generaties zijn opgegroeid door met een Ford of Volvo af te reizen naar de camping. De afgelopen jaren zijn caravans, maar ook campers in populariteit flink toegenomen. Met 618.000 caravans en campers telt Nederland een recordaantal. Dat is 11.000 meer dan een jaar geleden.

Vakantieland

Nederland mag dan tot de top van het kampeerleven behoren. Er zijn ieder jaar weer hordes Nederlanders die elders kamperen. Frankrijk is op Europees niveau de populairste vakantiebestemming voor kampeerders. 34 procent van alle aankomsten op een camping in de EU in 2022 vond plaats in het land van stokbrood en kaas. Daarna volgen Duitsland, Spanje, Italië, Zweden en Nederland.

via: camp-to-go

fotocredit: De Autoblog Garage A4 van Michael heeft blijkbaar al een trekhaak!