Mansory golfkarretje is heerlijke overdaad

Met het Mansory golfkarretje maak je een statement op de club hoor!

Jen kan van Mansory zeggen wat je wil, maar het zijn wel doorzetters. Net als Koenig Specials in de hoogtijdagen heeft iedereen er wel een mening over. De zelfverklaarde liefhebbers en puristen vinden het natuurlijk lastig te verkroppen, maar daar maakt Mansory geen producten voor.

Nee, de klanten van Mansory vinden dat extravagante uiterlijk, het enorme vermogen en de toegenomen exclusiviteit namelijk helemaal geweldig. Rijke atleten, filmsterren, muzikanten: mensen die nog een beetje jong van geest zijn en nog niet gevangen zitten in de kaders die gesteld worden in commentsecties op het internet.

Mansory golfkarretje

In veel gevallen gaat het om extreem luxe SUV’s, dikke limousines of aangepaste supercars. Maar vandaag hebben we een uitzondering voor je in de vorm van deze Mansroy golfkar. De officiële naam is de Mansory Garia Golf Cart. Garia is een fabrikant van golkarrretjes en ze hebben dit product samen met Mansory ontwikkeld.

Het complete koetsje is van forged carbon, omdat gewoon carbon niet spannend genoeg is. Het ‘interieur’ van de golfkar is ook flink aangepast, met eh, jahaaa, eh, turquoise leder.

Goed om te weten: de bank is ergonomisch en geschikt voor twee personen. Als je kleurenblind bent, is het misschien zelfs een fraai bankje te noemen.

Dikke velgen, platte banden

Een andere wijziging zijn de lichtmetalen velgen. Nog nooit zagen we zulk plat rubber op een golfkarretje. We zijn benieuwd hoe het rijdt met zulke wielen. En natuurlijk hoe onafgeveerd een rol speelt als je met de Mansory golfkar rondrijdt. Maar ja, het ziet er in elk geval tof uit.

Het is natuurlijk een perfecte match voor een Mercedes-Benz G-Klasse, Lamborghini Huracán of Rolls-Royce Phantom in dezelfde kleurstelling. Prijzen zijn niet bekend, maar zorg ervoor dat je ook een matchende auto hebt.

Anders is het natuurlijk een beetje maf. Overigens hoef je niet per se deze configuratie te kiezen. Op de site van Mansory staan ook een paar alternatieven. Handig!

