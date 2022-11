Ferrari Purosangue is niet meer te bestellen?!

Dat de Ferrari Purosangue een succes is blijkt wel, de auto is uitverkocht.

In Nederland viste een ondernemer al eerder achter het net. Dat was al een indicatie dat de nieuwe SUV van Ferrari gretig aftrek vindt. Nu blijkt dat het Italiaanse merk geen bestellingen meer aanneemt van klanten.

Ferrari Purosangue is uitverkocht

Het duurde even voordat Ferrari met een SUV kwam, concurrenten zoals de Lamborghini Urus waren er veel eerder. En die worden goed verkocht, Ferrari kon dan ook niet achterblijven. Daarom deelde het merk een paar jaar geleden mee dat het met een grote auto zou komen. Elke autoliefhebber wachtte in spanning af. Een SUV van Ferrari, dat is wel wat! Of niet.

En daar was hij dan: de Purosangue. Moeilijke naam, maar een prachtige auto. En ondanks dat potentiële klanten niet kunnen proefrijden in de auto met een inmiddels inconische V12, is hij toch al helemaal uitverkocht.

De chief marketing en commercial officer Enrico Galliera bevestigde tegen Drive dat de Purosangue de komende twee jaar helemaal uitverkocht is. Hij zegt dat er veel vraag is naar de SUV en dat zonder ook maar één auto af te leveren. Zelfs voor Ferrari een opmerkelijke situatie.

Productie

De meeste ondernemers zouden de productie verhogen bij veel vraag. Dan kan je meer leveren en dat resulteert in meer omzet. Maar niet bij Ferrari. Het bedrijf wil ervoor zorgen dat de vraag groter is dan het aanbod (exclusiviteit!). En misschien kunnen ze hierdoor een lekkere hoge prijs vragen. De productie van de Purosangue zal niet meer dan 20% worden van de totale productie. Als we even snel rekenen zal Ferrari dan ongeveer 3.000 SUV’s maken, als we uitgaan van een totale productie van 15.000 auto’s.

Dat maakt de Purosangue zeldzamer dan zijn grootste concurrent de Urus. Van deze SUV worden er meer dan 5.000 per jaar gemaakt. De Lambo is daarin tegen wel ‘goedkoper’.

Concluderend: ben jij in de markt voor een SUV van Ferrari, sluit dan aan achteraan in de rij. Vermoedelijk duurt het nog jaren voordat jij er een kan kopen. Wanneer Ferrari weer bestellingen aanneemt is onbekend. Of je moet er een tweedehands weten te bemachtigen, maar die zijn veelal (nog) veel duurder.