Alfa Romeo Stelvio facelift – rijtest en video

Weer helemaal lekker strakgetrokken, maar technisch bleef er veel bij het oude bij vernieuwde Alfa Romeo Stelvio.

Bij de sportievere merken lijken SUV’s in eerste instantie niet zo’n goed idee. Extra gewicht en een hoger zwaartepunt staan haaks op het ultieme stuurgevoel. Wie van dit soort teksten jaren negentig vibes krijgt, heeft volledig gelijk. Sinds de lancering van de BMW X5 en Porsche Cayenne rond het nieuwe millennium weten we donders goed dat ook de SUV best de hoek om wil.

De band tussen Alfa Romeo en de cross-over of SUV is altijd een bijzondere geweest. Al in de jaren tachtig was er al Alfa 33 Sportwagon 4×4. Prima familievervoer waarmee je zowel op als naast de weg best een leuk potje kon sturen. Daarna werd het een tijdje stil tot de Italianen van de fantastische 156 (ik heb er 4 gehad) de Crosswagon lanceerde. De Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4 zoals deze officieel heette, stond hoger op iets ruigere banden en was voorzien van vierwielaandrijving. Ik werd er hebberig van, maar tot een aankoop kwam het overigens nooit.

En toen werd het weer een tijdje stil rondom vierwielaangedreven Alfa Romeo’s waarmee je ook naast de weg kon rijden. Concepts zoals de Sportut (Bertone) uit 1997 en de Kamal uit 2003 waren wel signalen dat het onderwerp SUV nog niet was afgeschreven.

Alfa lanceerde de Stelvio in 2017

Pas in 2017 maakte Alfa Romeo klanten blij met de eerste échte SUV: de Stelvio. Een naam die verwijst naar de mooie bergpas met zijn vele haarspeldbochten. Alfa Romeo blijft natuurlijk wel Alfa Romeo en wil de meest sportieve cross-over in het segment aanbieden.

De Stelvio staat op de bodemplaat van de Giulia en is de basis daarmee een achterwielaangedreven auto. Tijdens de lancering destijds zijn de basismotoriseringen inderdaad met tweewielaandrijving te krijgen, maar vierwielaandrijving past het concept beter.

De vierwielaandrijving in de Stelvio heeft een actief tussendifferentieel waarbij het Q4-systeem voortdurend de omstandigheden monitort. Onder normale omstandigheden stuurt de Stelvio veel van het koppel naar achteren. Zodra de achterwielen grip dreigen te verliezen, wordt binnen 150 milliseconde tot 50 procent van het koppel naar de vooras gestuurd.

Geen hybrides

Mocht je graag een Alfa Romeo SUV rijden die (deels) elektrisch rijdt, dan moeten we je doorverwijzen naar de Tonale (die er ook als PHEV is). Voor de Stelvio houdt Alfa Romeo vast aan de good old verbrandingsmotor. Voor een plug-in hybride EV (PHEV) moet er zowel accu’s als elektromotor(en) worden toegevoegd, wat wellicht een te ingrijpende exercitie was. De bestaande motoren upgraden met een mildhybride systeem had eigenlijk wel gemoeten, zeker gezien de expertise die binnen moederbedrijf Stellantis echt wel aanwezig is. En inderdaad naar een volledig elektrische Stelvio zoek je nog vergeefs.

Één benzine en één diesel

Gelukkig valt er nog wel wat te kiezen, voor het modeljaar 2023 van de Alfa Romeo Stelvio zijn er één benzine en één dieselmotor beschikbaar. De 2,2-liter dieselmotor is volledig van aluminium vervaardigd en heeft de nieuwste generatie van de MultiJet II brandstofinspuiting, de zogenoemde Injection Rate Shaping (IRS) en een systeemdruk van 2.000 bar. De elektrisch variabele geometrie van de turbo zorgt voor een snelle gasrespons.

De 2.2 JTDm heeft een vermogen van 154 kW (210 pk) bij 3.500 t.p.m. en een koppel van 470 Nm bij 1.750 t.p.m. De sprint naar de 100 duurt 6,6s en de topsnelheid is 215 km/u. Voor een SUV is een diesel een excellente keuze, maar toch zullen we vermoedelijk weinig Stelvio diesels in Nederland zien.

Voor de rijtest doken we achter het stuur van de andere versie: Alfa Romeo Stelvio met 2.0 turbo benzinemotor. Alle Stelvio’s hebben overigens vierwielaandrijving en de automatische 8-traps ZF-transmissie.

De 2,0-liter viercilinder benzine heeft ook een aluminium motorblok en levert zijn vermogen van 206 kW (280 pk) bij 5.250 t.p.m. Het maximumkoppel bedraagt 400 Nm bij 2.250 t.p.m. De topsnelheid is 230 km/u en de sprint naar de 100 doet de Stelvio 2.0 in 5.7s.

Alfa Romeo Stelvio facelift 2023

Geen echte technische veranderingen, maar het uiterlijk is goed bij de tijd getrokken. Aan de achterzijde zijn er nog steeds de nogal forse uitlaten aan beide zijdes. Helemaal fan ben ik er niet van, zelfs voor de 510 pk sterke Stelvio Q voelt het wat overdreven. Laat staan voor een modale viercilinder.

De voorzijde is sterker opgefrist, hoewel de wijziging feitelijk alleen de koplampen betreft. De full-LED Adaptive Matrix-koplampen bestaan nu uit drie delen, wat een subtiele verwijzing is naar bijvoorbeeld de iconische Alfa Romeo SZ Zagato.

Een nieuw dashboard en NFT’s

Verdwenen zijn de analoge klokken, maar het nieuwe 12,3-inch TFT-scherm huist wel in de traditionele Alfa kokers. Afhankelijk van je stemming is er de keuze uit drie stijlen: Evolved, Relax en Heritage. Een leuk detail is de verwijzing naar de jaren zestig en zeventig, met de omgekeerde cijfers aan het begin en einde van het bereik van de snelheidsmeter.

Een NFT (non-fungible token) certificaat moet de historie van een Stelvio beter inzichtelijk maken. In eerste instantie wordt alleen de kilometerstand geregistreerd, maar daar is dankzij blokchain technologie niet meer mee te rommelen. Op een later moment gaat Alfa Romeo ook de mogelijkheid bieden om details over het onderhoud vast te leggen, wat de restwaarde nog verder moet ondersteunen.

Prijs en conclusie Alfa Romeo Stelvio rijtest

Het opgefriste uiterlijk helpt absoluut, maar kan niet verhullen dat er onderhuids weinig nieuws te melden. Vooral het ontbreken van een PHEV-versie maakt de Stelvio in het Nederlandse belastingklimaat erg prijzig. De vernieuwde Alfa Romeo Stelvio is er vanaf € 76.150. Als je het vergelijkt met de benzine-drinkende concurrentie is dat prima, maar de plug-in versies zijn daar vaak wel een betere deal. Als je toch nooit wilt stekkeren, dan zet je met de vernieuwde Stelvio wel iets onderscheidend op de oprit. Dat is ook wat waard.