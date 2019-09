Carlos Sainz vindt Verstappen bijna beter dan Hamilton

Dat is veel eer van de Spanjaard. Gracias.

De tijd gaat best wel snel. Ook in de Formule 1. Kennen we de teams Lotus F1 en Manor Marrussia nog? Of de coureurs Pastor Maldonado, Will Stevens en Felipe Nasr? Geloof het of niet, Max Verstappen heeft er tegen geracet.

Dat deed hij samen met Carlos Sainz, een teamgenoot die redelijk gewaagd was aan Max Verstappen. Die twee zijn nooit echt de grootste vrienden van elkaar geweest. Althans: dat is wat de media (ahum) ons doet geloven. De twee kemphanen wisten elkaar geregeld te vinden op de baan. Het meest tekenende moment is toch wel de GP van Singapore, waar Verstappen verzocht wordt om Sainz er langs te laten. No! Was het duidelijke antwoord. De relatie leek sindsdien heel bekoeld te raken.

Maar niets is minder waar, want Carlos Sainz is vol lof over Verstappen. In een interview met Movistar TV gaf Sainz behoorlijk strenge beoordelingen over zijn collegae.

Hamilton geef ik een 9 of een 10. Sinds Rosberg ervandoor is, bevindt Hamilton zich op een zeer hoog niveau. Verstappen is bijna beter dan Hamilton. Echter, op Spa maakte hij een verkeerde beslissing.

Daarmee doelt hij natuurlijk op de aanrijding die Verstappen had met Raikkonen. Helaas kwam daarmee een bijzondere reeks ten einde. 22 races wist Verstappen te finishen én in de punten te rijden. Van die races eindigde hij 12 keer op het podium en stond hij 3 keer op nummer 1.

Op de vraag of hij Verstappen en Red Bull mist, antwoord hij niet bevestigend. Volgens Sainz was hij gewoon op het verkeerde moment bij het verkeerde team.

Sainz geeft de andere coureurs ook nog een beoordeling. Zo vindt hij Bottas sterk, maar ‘maakt hij het niet af.’ Ook vindt hij het ‘zorgelijk’ voor Vettel dat Leclerc hem nu ook in de races de loef voorbij steekt. Oh, en de regie krijgt er ook van langs, want Sainz had de GP van Oostenrijk nog een keer gekeken, om er achter te komen dat er geen beelden van hem waren uitgezonden tijdens de race. Voor de goede orde: Sainz reed een ijzersterke race van een kansloze 20e positie naar P8.