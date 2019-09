Porsche onthult Taycan Turbo (S), inclusief prijzen!

Het heeft eventjes geduurd, maar hij is er dan eindelijk!

Porsche heeft de spanning goed op weten te bouwen met zijn nieuwste model in de line-up: de Taycan. De auto begon zijn carrière als Mission E-Concept op de IAA in Frankfurt in 2015. Inderdaad: precies 4 jaar geleden. In de tussentijd kregen we telkens meer informatie, met 8 juni 2018 als belangrijkste datum.

Op die datum werd namelijk de naam van de auto onthuld, alsmede de specificaties. Normaal gesproken krijg je dan de afbeeldingen erbij en noem je het een onthulling, maar Porsche heeft daar een jaar en 3 maanden over weten te doen. Vandaag haalt Porsche het doek van de eerste twee modellen in de Taycan range. Jazeker, net als bij de andere modellen van Porsche komt er een hele familie aan versies en varianten. Overigens, over de toekomst gesproken, Porsche heeft zich ambitieuze doelen gesteld. Wouter, die nu aanwezig is bij het Taycan evenement, weet te melden dat een op de twee Porsches vanaf 25 een geëlektrificeerde aandrijflijn zal hebben.

Topmodellen

Porsche begint meteen goed en lanceer de twee topmodellen, namelijk de Taycan Turbo en de Taycan Turbo S. Nee, Porsche heeft geen turbocompressor op deze auto geschroefd. Het is alleen om aan te geven dat de modellen bovenaan de Taycan-ladder staan. Op een later moment zullen er minder krachtige en snelle Taycans aan het gamma worden toegevoegd.

Taycan Turbo

We beginnen met de Taycan Turbo. Deze heeft een elektromotor die goed is voor 680 pk, die over alle vier de wielen worden verdeeld. Daardoor kun je in 3,2 seconden naar de 100 km/u knallen. Van 0 naar 200 km/u kan in 9,2 seconden. Op de Autobahn kun je als de omstandigheden het toelaten 260 km/u halen. Porsche benadrukt dat de topsnelheid voor lange tijd achter elkaar gereden kan worden. Ook kun je de sprintjes vele malen achter elkaar doen. Leuk, al die snelheid, maar heb je dan nog een beetje actieradius, hoor ik u denken. Welnu, op een volle accu is het mogelijk om 450 kilometer te halen volgens de WLTP meetmethode.

Taycan Turbo S

Een stapje hoger op de ladder staat de Taycan Turbo S. Deze heeft nóg meer vermogen, namelijk 761 pk! Ook de Taycan Turbo S is voorzien van vierwielaandrijving. De 0-100 km/u sprint is in slechts 2,8 seconden achter de rug. De topsnelheid is ook bij de Taycan Turbo S 260 km/u. Bijzonder aan beide Taycans is dat ze zijn voorzien van een systeemvoltage van 800 Volt, in plaats van de gebruikelijke 400 Volt. Mede daardoor is het mogelijk om erg snel te laden. In vijf minuten tijd kun je er 100 km bijtanken, iets wat Cayenne Turbo eigenaren bekend in de oren moet klinken. Een ander bijzonder aspect is de transmissie. De Taycan heeft namelijk op de achteras een tweetraps automaat. De eerste versnelling is om te zorgen dat je supersnel van je plek komt, de tweede versnelling is voor betere efficiency.

Interieur

Over het interieur kunnen we relatief kort zijn, want Porsche had ons vorige week al platen laten zien van de nieuwe Taycan. In vergelijking met andere Porsches is te zien dat Porsche minder knoppen heeft gebruikt dan normaal. De Taycan maakt vooral gebruik van touch-control en voice-control functies. Bijzonder is dat het interieur helemaal ledervrij is. Alle materialen die in het interieur zijn gebruikt, zijn gemaakt van gerecyclede materialen. Dan een praktische noot: de bagageruimte meet 366 liter. Ook heeft de Taycan een ‘frunk’, een bagageruimte aan de voorkant. Deze is 81 liter groot.

Onderstel

Uiteraard heeft Porsche zich druk gemaakt om het onderstel. Zo is de Taycan voorzien van het Porsche 4d chassis control systeem. Dit systeem analyseer en synchroniseert alle andere systemen denk aan PASM (Porsche Active Suspension Management), PDCC Porsche Dynamic Chassis Control en PTV (Porsche Torque Vectoring Plus). Je kan kiezen uit diverse rijmodi: Sport Plus, Sport, Normal en Range. De eerste is ongetwijfeld het leukst, de laatste het meest verstandig.

Prijzen

Mocht je een Taycan wensen in je leven wensen, dan is er goed nieuws, want je kan hem per direct bestellen. De prijzen zijn namelijk ook bekend. De Taycan Turbo kost 157.100 euro, de Taycan Turbo S moet 191.000 kosten. De Taycan staat vanaf januari 2020 bij de dealers.