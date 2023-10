Carlsson special plus enkele pareltjes

In deze Carlsson special belichten we de hoogtepunten en enkele toffe auto’s van de legendarische Mercedes-Benz tuner.

Onlangs kwam helaas het trieste nieuws voorbij dat Carlsson niet meer onder ons is. Carlsson is een Mercedes-specialist sinds 1989 en een van de tofste bedrijven in de business. Carlsson is in 1989 opgericht door Rolf en Andreas Hartge. Het bedrijf is gevestigd in Merzig. Daardoor zou je kunnen denken dat het iets te maken heeft met Hartge de BMW-tuner en dat klopt ook. Hartge komt namelijk óók uit Merzig (vlak bij de Luxemburgse grens).

Sterker nog, Rolf en Andreas waren ook betrokken bij die BMW-dealer, garage en tuner. Het zijn namelijk allemaal broers van elkaar. Omdat Herbert Hartge populair een bekende naam is voor BMW’s, moeten de Hartge-broers een andere naam kiezen.

In 1989 richtten ze dus Carlsson op, vernoemd naar de Zweedse Mercedes-coureur Ingvar Carlsson. Ingvar was best succesvol met Mercedes, dus de sportieve connectie was snel gelegd. Leuk weetje: eigenlijk zou de tuner zichzelf ‘Fangio’ noemen. Er waren diverse gesprekken met de vijfvoudig wereldkampioen, maar die liepen spaak. Ook was Fangio iets te oud om een rol van betekenis te spelen bij het bedrijf. Vandaar dat men koos voor Carlsson, die tot 2009 testcoureur was voor de tuners.

Carlsson was niet zomaar een tuner. Bij Carlsson kon je je auto helemaal laten ombouwen zoals jij het wilde. In de jaren ’90 waren Brabus, AMG en Carlsson de drie Benz-specialisten, alledrie (deels) zelfstandig. AMG is ingelijfd door Mercedes in 1999 en Brabus groeide uit tot een enorm bedrijf. Carlsson leek ook die kant uit te gaan.

Echter, Rolf Hartge verkocht de toko in 2007. Aanvankelijk leek het nog goed te gaan, maar na de laatste overname in 2015 ging het helaas achteruit. Er kwamen nauwelijks nieuwe producten en de stijl van de producten was niet meer ‘decent dik’, maar meer ‘erg kitscherig’.

Om het bedrijf in het zonnetje te zetten, hebben we hier enkele Carlsson-projecten voor je:

Hartge F1 (W124)

1988

We beginnen even met deze. Het is wel een Mercedes, maar geen Carlsson. De Hartge F1 is namelijk door Hartge (van Herbert Hartge) onder handen genomen. Dus eigenlijk de eerste Carlsson nog voordat die naam gebruikt werd. Hier is duidelijk dat Carlsson en Hartge wel degelijk aan elkaar gerelateerd waren. Eigenlijk combineert deze auto twee Duitse wonderen der techniek. Enerzijds de W124 Mercedes E-Klasse, misschien wel de beste auto ooit gebouwd. Anderzijds de M88-motor van BMW, misschien wel de beste motor ooit gebouwd. De motor werd door Hartge gekieteld tot 325 pk aan vermogen en 350 Nm aan koppel.

Carlsson C37 RS

1995

Diverse tuners hadden spulletjes in de aanbieding voor deze generatie C-Klasse. Mercedes had de C36 AMG en Brabus had ook een soortgelijk model. Net als Väth en Lorinser. Carlsson zag in de C-Klasse een concurrent voor de BMW M3. Op zich is dat niet vreemd, daar de C-Klasse ook verkrijgbaar was met een zes-in-lijn en achterwielaandrijving. De Carlsson C37 RS is de dikste variant. In dit geval met een tot 3.7 liter opgepompte zes-in-lijn die er 330 pk uitperst, alsmede 400 Nm. Uiteraard werden de ophanging, wielen en dergelijke allemaal aangepast. Maar het meest bijzondere: een handbak!

Carlsson CM74 (R129)

1997

In de jaren ’90 was er een prestigestrijd gaande: wie kon de dikste V12 van Mercedes bouwen? Tuners als AMG, Brabus, Renntech en Väth hadden strokerkits voor de M120 V12-motor. De V12 van Mercedes was van huis uit al een pareltje. De 6.0 V12 met 48 kleppen had bij introductie 109 pk meer dan de oude 24-klepper van BMW. Het bleek uiteindelijk redelijk eenvoudig om de cilinderinhoud te vergroten en andere modificaties uit te voeren voor meer vermogen. Carlsson had de CM74, met een V12 van 7.414 cc! De motor was goed voor 560 pk en 765 Nm bij 3.500 toeren. Niets is fijner dan enorm veel atmosferische benzinekoppel en deze Carlsson is kampioen daar in.

Carlsson CM74 Le Mans

1998

De Mercedes-benz CLK is een wonderlijke auto. AMG heeft er al een hoop van gebouwd en daar zaten hele speciale versies tussen. Maar dit is de meest bijzondere. Het is wederom een CM74, ditmaal met de toevoeging Le Mans. Deze auto moesten de brug slaan naar de CLK voor de openbare weg en de GTR-racers op Le Mans. De motor in deze CLK is de 7.4 liter V12 uit de SL, maar dan in deze kleine auto. De afbeelding dient ter illustratie, de echte CM74 Le Mans was namelijk zwart van kleur.

Carlsson CM55 CK RS Club Sport

2003

Zoals gezegd kon je vaak bij Carlsson sportiviteit vinden die Mercedes AMG niet aanbood. De CM55 CK RS Club Sport deed een enorm grote stap in de goede richting. Deze variant was nameljik aanzienlijk sportiever. Uiteraard is de motor aangepast, er is een 5.4 V8 waar ze een enorme compressor ophebben geschroefd, waardoor je 480 pk en 650 Nm tot je beschikking had. Maar dat was niet het meest bijzondere. Het chassis werd compleet aangepast en de CLK kreeg een écht sportief interieur met Recaro-meubilair, achterbank-delete en een halve rolkooi. Aan de buitenzijde viel de enorme spoiler op. Pas later zou Mercedes met de CLK DTM en CLK Black Series een soortgelijke auto bouwen, jaren nadat Carlsson het dus deed.

Carlsson CK 63 S

2008

Uiteraard moesten we deze even behandelen. Het is namelijk de dikste C63 ooit gemaakt. En ja, er zijn snellere C63’s geweest. Met name met de turbo’s versie. Maar die waren niet zo dik en bruut als deze Carlsson CK63 S. Ondanks dat de C63 de beroemde 6.2 liter V8 had (de M156), werd met 457 pk niet al het potentieel eruit gehaald. Carlsson zette dat recht door de 6.2 te masseren tot 565 pk en 685 Nm. Daardoor ging je ineens in 3.8 tellen naar de 100 km/u. Naast een subtiele bodykit, lichtgewicht gesmede velgen en een volledig instelbare schroefset, was ok een sperdifferentieel en werd de begrenzer verplaatst naar 300 km/u.

Check hier de rijtest:

Carlsson Aigner CK65 RS Eau Rouge (C216)

2008

Wat moet je doen als je als tuner best wel foute auto’s bouwt? Nou, je kan ze chique namen geven. Het is een tactiek die andere tuners ook toepassen. In het geval van de Carlsson Aigner CK Eau Rouge denk je aan veel dingen, maar niet aan een heftig aangepaste CL65, toch? Later kwam er ook nog een Aigner CK Blanchimont (S-Klasse) en een Rascasse (GL). Je weet dus van welk circuit ze fan zijn. Met 700 pk en 1.100 Nm zijn dit absolute mokers. Toegegeven, AMG had het meeste voorwerk al gedaan. Ettienne Aigner was verantwoordelijk voor de barokke kleurstelling en het interieur. Ja, dezelfde Aigner als van de Golf 1-cabriootjes begin jaren ’90.

Carlsson C25 (R230)

2010

Een van de meest ambitieuze projecten van Carlsson is deze C25. In een tijd dat auto’s telkens duurder, individuelere en zeldzamer moesten worden, komt Carlsson met dit apparaat. Het is in feite een Mercedes-Benz SL met een andere body (van carbon). Uiteraard is de techniek niet meer standaard. De basis is de SL65 AMG, die met 612 pk en 1.000 Nm allerminst een stakker was. De Carlsson C25 heeft 753 pk en 1.200 Nm. Meer koppel was mogelijk, maar dat zou de versnellingsbak niet houden. De koolstofbody zorgt voor een gewichtsbesparing van 100 kg, maar dan moet je wel het Variodak voorwel zeggen. De prijs voor dit alles was ongeveer een half miljoen voor euro’s, voor belastingen. Dus een SLR-concurrent zeg maar. Carlsson wilde er 25 van gaan bouwen. Of dat gelukt is? Geen idee. Er zijn nog een speciale uitvoeringen uitgebracht, die onder die 25 vallen.

BONUS!

Carlsson Toyota Camry V6

1990

Een goede tuner verdient niet alleen geld met het aanpassen van auto’s, maar heeft er ook nog andere inkomsten naast. Carlsson deed dat door andere fabrikanten te helpen met sportieve versies te bouwen. In dit geval hielp Carlsson Toyota aan een extra dikke Camry. Helemaal vreemd was die move niet, want AMG werkte aan snelle versies van de Debonair en Galant.

Citroen C5 by Carlsson

2003

De coolste is natuurlijk deze, de Citroen C5 Carlsson. De basis was de C5 Exclusive met 3.0 V6 motor. Deze pakte Carlsson aan door de zescilinder te voorzien van een nieuwe luchtinlaat, sportfilter, sportuitlaat en ECU. Resultaat: dik 235 pk. Carlsson sloeg een homerun met de C5, want het exterieur is decent dik, zonder ordinair te zijn. Ook het interieur werd flink onder handen genomen. Na de facelift in 2004 kwam er een nieuwe Carlsson-versie van de C5. Ook de tweede generatie – nu met een V6 diesel – kon je als Carlsson krijgen, evenals de C3 Picasso. In Duitsland kon je deze speciale Citroëns bij de Citroën-dealer bestellen.

Is het dan nu helemaal afgelopen met Carlsson? Het lijkt er wel op, alhoewel het niet de eerste keer is dat een bedrijf een doorstart maakt. Daarnaast is er eigenlijk al een nieuwe variant van Carlsson. Rolf Hartge (de oprichter dus van Carlsson) is namelijk een bedrijf begonnen dat luistert naar de naam ‘Rolfhartge’. Zijn specialiteit is – uiteraard – het modelgamma van Mercedes-Benz. Dus in principe leeft de geest van Carlsson nog voort.