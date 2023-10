Legendarische Mercedes tuner Carlsson kapt ermee

Een nieuwe dag, een nieuw faillissement voor een legendarische Mercedes-tuner.

De autoindustrie is aan het veranderen. Kijk maar je om je heen. En nee, het is niet alleen dat sommige auto’s nu elektrische aandrijving hebben. Alles verandert. En dat zien we ook bij specialisten, toeleveranciers en tuners. In dit geval hebben we het trieste nieuws voor je dat Carlsson gestopt is met bestaan. Hun website is weliswaar nog in de lucht, maar de toko stopt ermee. Dat meldt Auto, Motor und Sport.

Carlsson bestaat al sinds 1989 en is een alternatief op het eveneens Duitse Brabus en Deense Kleeman. Carlsson is vernoemd naar de Mercedes-coureur Ingvar Carlsson, een Zweedse rallyrijder. De oprichter van Carlsson is Andreas Hartge, de broer van Herbert en Rolf Hartge. Die ken je dan weer hoogstwaarschijnlijk van Hartge, de tuner van BMW’s.

Serieuze speler

In de jaren ’90 groeide Carlsson uit tot een zeer serieuze speler in de industrie. Het was niet zomaar even chippen en verlagingsveren monteren. Bij Carlsson kon je je hele auto laten ombouwen, in sommige gevallen met eigen VIN-nummers. Jazeker, ook Carlsson was dus een fabrikant zoals Ruf, Brabus en Alpina dat ook zijn. De broers verkochten Carlsson overigens in 2007, toen nam een Zhongsheng Holding de meeste aandelen over (70%). Het kan zijn dat je Zhongsheng niet Duits vindt klinken en daar heb je een goed punt, want dat bedrijf komt uit Hong Kong.

Met de nieuwe eigenaren gaat het niet echt de goede kant op en 2015 vragen ze faillissement aan. Gelukkig staat Sambo klaar om te helpen. Sambo is een toeleverancier uit Zuid-Korea en heeft wel oren naar een dergelijk prestigeproject. Echt veel hebben ze er helaas niet mee gedaan. Links en rechts kwamen er wat projecten voorbij, maar die waren lang niet van dezelfde orde van grootte als vroeger.

Carlsson stopt ermee, met een asterisk (eigenlijk twee)

Bij Sambo motors wilde men zich namelijk meer gaan focussen op het aanpassen van – heel erg verrassend – producten van Hyundai en Kia. Dat doen ze onder de noemer Carlsson Peninsula. Alle voorraad (velgen, spoilers, uitlaten en dergelijke) zijn verkocht. Ook de af-fabriekvoertuigen – waaronder een zeldzame Carlsson C25 – zijn ook verkocht. Helemaal afgelopen hoeft het niet te zijn, want Sambo Motors is in onderhandeling met ‘diverse partijen’ over de merkrechten van Carlsson.

Dus we leven nu in een tijd waarin we het moeten doen zonder Hartge en Carlsson, helaas. Hartge is in 2019 gestopt met hun activiteiten. De inboedel en activiteiten werden (deels) over genomen door het Zwitserse Dähler. En de echte kenner weet dat je voor een aangepaste Mercedes tegenwoordig ook bij het bedrijf ‘Rolfhartge‘ terecht kan. Dat is een compleet nieuw bedrijf, opgericht door Rolf Hartge. Dus de geest van Carlsson bestaat nog wel, het bedrijf alleen niet meer, helaas.

Met dank aan Ben, Leon en Frank voor de tip!