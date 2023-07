Dit zijn 5 Mercedes R63 alternatieven op een rij

Als een Mercedes R63 AMG niet zeldzaam genoeg is, hebben we deze 5 Mercedes R63 alternatieven voor je!

Hoe minder vaak een bijzondere auto gemaakt wordt, hoe vaker wij het erover hebben. Er zijn veel meer McLaren F1-artikelen dan McLarens F1, bijvoorbeeld. Of Spyker-artikelen.

Nu is dat ook zo omdat per gebouwde Spyker er twee faillisementen dreigden (en dus meerdere artikelen). Een andere auto die we ook zo vaak op deze manier bezingen is de Mercedes-Benz R63 AMG. Over de ML63 AMG uit dit jaar schrijven we nooit, maar de R63 wél.

R63 Alternatieven

Het is een heel aparte auto waarvan we ons nog altijd afvragen waarom ze het hebben gedaan. Want welke MPV-eigenaar wil nu een 6.2 liter V8 met 525 pk? Precies. De reden dat Mercedes het toch deed is tweeledig. Ten eerste moet je soms iets proberen: misschien slaat het aan. Ten tweede was het niet héél erg moeilijk. De R-Klasse stond op hetzelfde platform als de Mercedes ML en Mercedes GL. Dus die techniek uitwisselen was geen enkel probleem. In dit geval de ML63, die ietsje later op de markt kwam, maar waarvan Mercedes wist dat ze er sowieso een hele hoop van gingen verkopen.

Maar naast de R63 AMG waren er nog een aantal sportieve R-Klasses. Uiteraard niet meer standaard, maar we nemen wel heel erg graag deze R63 alternatieven met je door. Hier komen ze!

Carlsson CM50K (W251)

2005

Oh ja, Carlsson, die had je ook nog! Deze Duitse tuner was een soort zusterbedrijf van BMW-tuner Hartge. Bij Carlsson kon je ook heel erg veel kanten op. De R CM50 (en ja, daar schreef Autoblog ook al over) is een lekker dik aangeklede R500. Dankzij een supercharger van Ogura steeg het vermogen van 306 pk naar 430 pk en het koppel naar 650 Nm.

Uiteraard is er een wonderlijke bodykit. Misschien wel het meest opvallend zijn de wielen. Je kan namelijk velgen tot 23 inch krijgen! Dat was in 2005 nog echt een heel erg zeldzame maat.

Brabus R 6.1 V8S (W251)

2006

Qua concept zit de Brabus het nog het dichtste bij de R63. Ook hier een grote ‘Hubraum’-motor, een 6.1 liter V8. De motor is goed voor 445 pk en 635 Nm. Daarmee kon je in 5,9 seconden naar de 100 km/u knallen en een top halen van 265 km/u. Verder waren er 22″ Monoblock-velgen, enorme remschijven (380 mm) met klauwen met twaalf zuigers voor en 355 mm en zes zuigers achter.

De bodykit is uitermate subtiel te noemen: herkenbaar, dik, maar niet over the top. Brabus had mazzel, want deze versie was eerder op de markt dan de R63 AMG. Er was ook een Hubraum-kit voor de R350 (van 3.5 naar 4 liter, 332 pk/420 Nm) en dieseltuning voor R350 CDI, die ging naar 272 pk en 590 Nm.

Kleemann R50K (W251)

2006

Ongelooflijk maar waar, 17 jaar geleden schreven wij ook over deze Kleemann R-Klasse, de R50K. Net als de Brabus R 6.1 V8S was de R500 met dikke achtcilinder de basis. In plaats van het blok te vergroten, monteerde Kleemann een mechanische compressor. Bijzonder: die maakten ze zelf!

Ondanks de Duits klinkende naam is het en Deens bedrijf dat jarenlang dikke Mercedessen maakten. De motor was na montage goed voor 455 pk en 585 Nm. Ook hier dikke 380 mm remmen vooraan, maar dan met 8-zuigers voor de klauwen. Bijzonder, je kon de auto verhogen én verlagen met een EBL-module.

Lorinser R500 (W251)

2006

Vaste prik voor Mercedes-modificaties is Lorinser. Dat is niet alleen een tuner, maar ook een groot dealerschap van onder meer Mercedes en Toyota. Ook restaureren ze klassieke Mercedessen. Kortom, alles dat je maar wenst. In het geval van de Mercedes R-Klasse kon je ook bij Lorinser terecht.

Ook hier een toffe bodykit en unieke en herkenbare Lorinser RS9-velgen van 22 inch groot. De verlaging en sportuitlaat waren de kers in de appelmoes. In Duitsland zijn een paar kits verkocht en ook in de VS zijn ze geleverd. Maar op een Cars & Fristi meeting ben jij sowieso de enige.



Wald R500 Sportsline Black Bison Edition (W251)

2009

De Japans tuner Wald was er ietsje later bij. Dat gebeurt overigens wel vaker. Een nieuwe auto aanpakken is niet iets dat iedereen wil. Denk aan het behoud van fabrieksgarantie of het bezitten van goede smaak. Wald is een specialist in bodykits en richt zich meer op de visuele kant van de auto.

Technische ingrepen blijven beperkt bij wielen, banden, verlagingen, sportuitlaten en hier en daar een chipje. Nu is dat misschien het enige dat de R-Klasse nodig heeft. Want ondanks dat het duidelijk niet origineel Mercedes is, hebben ze wel redelijk de lijn gevolgd van Mercedes.

BONUS! Weistec R63 AMG (W251)

2020

Een lijsjte met R63 alternatieven is leuk en aardig, maar wat als je én iets aparts wil én iets dat dikker is? Nou, dan moet je dus niet verder zoeken en gaan voor de R63 AMG van Weistec. Hierbij schroeven ze een enorm dikke compressor op de 6.2 V8, waardoor het vermogen stijgt naar 700 pk!

Heel erg cool zijn de custom AMG-pannenkoekvelgen. Met behulp van 3D-scan-technologie hebben ze een 18 inch wiel uitvergroot naar 21″, met behoud van de juiste proporties.