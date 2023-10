Uitslag Formule 1: Sprint in Amerika 2023

Dit wordt voor Verstappen een Sprint in Amerika zoals Usain Bolt ze afwerkte tijdens de Olympische Spelen, toch?

Voor morgen wordt het strijden voor Max Verstappen in de beginfase van de race. Hij start na een rommelige kwalificatie dan slechts als zesde. Maar, voor de Sprint mag onze held ‘gewoon’ op P1 beginnen. Dat wordt dus normaal gesproken appeltje-eitje. Eerste bocht overleden en dan 19 rondjes knallen.

Max grootste concurrenten zijn de nummers twee en drie Leclerc en Hamilton. De Monegask is aan een lekker weekend bezig en lijkt het stokje van Sainz weer overgenomen te hebben als snelste Ferrari-man. Voor LEC zal het in de eerste bocht moeten gebeuren, daar de rode bolide normaal gesproken harder door de bandjes heen vreet. Hamilton heeft wellicht een kans(je) op rees pees met de geupdatede Merc?

Start

Verstappen knijpt Leclerc agressief af zoals Schumacher dat deed in zijn beste dagen. LEC rookt een zware pijp en wordt buitenom verschalkt door Hamilton. Of Verstappen daar blij om moet zijn, zal moeten blijken. Waar LEC een plekje verliest, gaat SAI een plekje vooruit. Hij grijpt op de zachte banden Norris in na het tweede rechte stuk. Sainz is de enige coureur die heeft gegokt op de softs, terwijl de rest op mediums staat. Meestal ben je dan dom, maar misschien is Carlos wel geniaal…

Perez gaat in ronde drie voorbij aan Piastri. De gestrafte Russell sluit aan, maar haalt volgens zijn achtervolgers in buiten de baan. Dat wordt mogelijk dus nog een strafje voor de Brit, die dit weekend toch al niet de snelheid van zijn ervaren teammaat lijkt te hebben. Ricciardo en Alonso zijn verderop in het veld een stukje teruggevallen. Voor beiden lijken punten daardoor buiten bereik.

Mid Race

Russell krijgt inderdaad een straf van vijf seconden. Maar dat zal het Mercedes waard zijn om Piastri voorbij te komen. De Australiër is namelijk eveneens off the pace dit weekend ten opzichte van Norris. Dat is onkarakteristiek voor de rookie en dus zou je zeggen dat de auto niet helemaal gezond is. Hoe dan ook valt PIA ook terug tot achter Gasly en Albon.

Tsunoda heeft een mooi gevecht met Magnussen om des keizers baard. Maar in de punten zit het gevecht hem rond de vierde plek van Sainz. De Spanjaard zit niet verrassend door zijn banden heen. Norris gaat hem in ronde 10 terug voorbij. Perez zal vermoedelijk de volgende zijn. En inderdaad, een ronde later gaat de Mexicaan naar P5. De gok op zachte banden gaat vandaag geen vruchten afwerpen voor CS55.

Voorlopig werpt de nieuwe Haas ook nog geen vruchten af. De nieuwste Red Bull kopie in het veld zou sneller moeten zijn en bovendien veel vriendelijker voor de banden. Maar op beide fronten is er weinig goed nieuws te melden. Hulkenberg en Magnussen zakken na een ronde of tien terug naar de staart van het veld. Zelfs de Alfa’s en Sargeant zijn sneller onderweg.

Finish

De gevechten vooraan zijn gestreden. Verstappen rijdt in 19 ronden zo’n 7 seconden weg bij Hamilton en ongetwijfeld had er nog wat meer in het vat gezeten. Dat wordt morgen dus ook gewoon weer winnen. Hamilton heeft op zijn beurt ongeveer dezelfde voorsprong op Leclerc. Dus de Mercedes is inderdaad sneller dan de Ferrari op rees pees, maar niet snel genoeg om Max te bedreigen. Perez komt nog even dichterbij aan Norris, maar die laatste slaat de beginnende aanval vakkundig af.

De vraag is of Sainz zich zo breed kan maken dat hij nog wat puntjes overhoudt op de lijn. Uiteindelijk lukt dat hem. Russell probeert het een keer écht in de eerste bocht. Maar Sainz is intelligent, kiest een wijde lijn bij het aansnijden van de bocht en komt daarna ’terug onderdoor’ bij het uitkomen van de bocht. Dat breekt de charge van RUS, die op de meet zijn plek nog moet inleveren aan Gasly door zijn straf. Albon blijft hij nipt voor, met vijf tienden van een seconde.

Zo zijn de puntenscoorders Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, Perez, Sainz, Gasly en Russell. De rest mag het morgen opnieuw proberen. Maar op basis van de pace van vandaag zal het erg moeilijk te zijn Max te verslaan. Wellicht hebben Hamilton en Norris een kans(je) als alles goed gaat voor hen en alles verkeerd gaat voor Max. Toch maar gewoon weer kijken dus morgen om 21:00 uur.

Uitslag Sprint Amerika 2023