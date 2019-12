Carmageddon: spoedig alsnog stuurloze auto’s op de weg?

Hoe zit het eigenlijk met die robots?

Aan het begin van 2018 beloofde GM ons dat het aan het eind van dit jaar de eerste stuurloze auto’s de weg op zou..euhm…sturen. Met stuurloos bedoelen we in dit geval letterlijk stuurloos, als in een autonome auto die geen stuur heeft. Dat is namelijk nog een noviteit want tot op heden hebben autonome auto’s doorgaans wel stuurwielen zodat er ingegrepen kan worden door een mens als het fout gaat.

Inmiddels zijn we aanbeland in de nadagen van 2019, maar GM’s stuurloze auto’s zijn nog nergens te bekennen. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat we niet in Amerika leven, maar vooral ook met het feit dat ze er simpelweg nog niet zijn. Op zich is dat geen nieuws, want GM maakte in de zomer reeds bekend dat het haar eerder gestelde deadline niet zou gaan halen.

Voor de believers van autonoom is het de zoveelste klap in het gezicht. De beste publieke data over hoe het zit met de vorderingen van autonome auto’s komt uit California. De overheid daar gaf vijftig bedrijven een vergunning om hun autonome probeersels uit te testen op haar gritty streets, maar die bedrijven moesten dan wel rapporteren hoeveel ‘disengagements‘ ze tegenkwamen. Dat zijn dus momenten waarbij een mens moet ingrijpen (van binnen of buiten de auto) omdat de autopiloot in de fout gaat.

Het rapport van 2019 wordt waarschijnlijk spoedig bekend, maar tot op heden moeten we het doen met de cijfers over 2018. Die tekenen geen geweldig plaatje voor robots. Waymo kwam over vorig jaar het beste uit de bus, maar alsnog had de robot van Google-moeder Alphabet eens per 11.017 mijl de hulp van een mens nodig om uit de problemen te blijven. Dat zijn nog geen cijfers waarvan de maatschappij als geheel zou zeggen ‘kom maar door met die autonome gebakjes’. GM’s Cruise Automation was de nummer twee, maar had al één ingreep nodig per 5.205 mijl. Het kan veel slechter: Apple’s systeem vereiste eens per 1,1 mijl een ingreep en Tesla deed helemaal niet meer mee omdat het bang was.

Ondanks deze feiten lijkt het erop dat de NHTSA binnenkort toch instemd met GM’s verzoek om stuurloze auto’s de weg op te sturen, zo bericht Reuters. NHTSA-eindbaas James Owens zegt er het volgende over:

I expect we’re going to be able to move forward with these petitions soon – as soon as we can. This will be a big deal because this will be the first such action that will be taken.

Technisch gezien zegt Owens hier natuurlijk alleen dat de aanvraag in behandeling genomen zal worden, niet dat die ook een positief oordeel krijgt. Toch is dat laatste wel de verwachting die Owens zelf schept. In eerste instantie zal de test gelukkig plaatsvinden in ‘Murica, maar Europa kan natuurlijk nooit lang achterblijven. Zit jij er al op te wachten op zo’n beginnende robotbestuurder tegenkomen op de weg?