Krijgt de Tesla Model 3 belachelijk veel power en range?

De 'Performance' versie was toch al beter dan een BMW M3?

Alsof het de eerste dag was waarop de iPhone 4 beschikbaar kwam in België, stonden talloze Nederlanders gisteren in de haven te wachten op de aflevering van hun splinternieuwe Tesla Model 3. Deze maand profiteerden nog ruim 10.000 Nederlanders van het feit dat de overheid duizenden Euro’s aan belastingen door de vingers wil zien, mits men maar snel in zo’n elektrogebakje stapt. Elon Musk mag onze overlords wel even wat kerstkaartjes sturen om hen te bedanken.

Of de Model 3 ook zonder financiële incentives zo populair blijft als de iPhone valt nog even te bezien, maar andere overeenkomsten met het geesteskind van Steve Jobs blijven er sowieso. Dan hebben we het niet eens zo zeer over het bedienconcept van de auto dat grotendeels geschiedt middels een touchscreen, maar vooral ook over het feit dat de Model 3 vrij goed te hacken is. H4x0rz!

Door deze hacks is er in het verleden al vaker prematuur informatie over toekomstige upgrades van Tesla’s modellen het internet op gelekt. Zo ontdekte hacker Green dat Tesla de bandenspanningsmeters van Continental ging vervangen met haar eigen units en dat er een nieuw wieldesign zou komen. Spann0nd!

Or the existing wheel types with some upcoming one that there's no picture of yet? pic.twitter.com/cTLBaHqhYG — green (@greentheonly) December 20, 2019

Oké, misschien niet heel spannend. Spannender is echter dat er in de software ook een hint gevonden kan worden naar de mogelijke komst van een Tesla Model 3 met 100 kWh accu en ‘ludicrous mode’. We kennen deze setup natuurlijk van de grotere Tesla’s, maar de heetste Model 3 is tot op heden het Performance model met 75 kWh accu (rijtest). Op papier kan die zich overigens aardig meten met de BMW M3. In de praktijk is het een beetje anders, maar soit.

Misschien zou dat laatste wel kunnen veranderen met een extra hete Model 3. Zoals bekend is het altijd een goed idee om de dikste aandrijflijn van een grotere auto in een kleiner model te frotten. Het werkte bijvoorbeeld ook prima voor de Mercedes W204 C63 AMG en de Renault Clio V6. Of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren is de vraag, maar dat iemand bij Tesla er in ieder geval vast over na heeft gedacht lijkt nu wel zeker.