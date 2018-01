NEE! GM komt volgend jaar met stuurloze auto

Geen stuur, geen pedalen, geen geloofwaardigheid..

General Motors zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen door te claimen in 2019 al een zelfrijdende auto te gaan verkopen. Dat autonoom rijden er aan zit te komen horen we al jaren. Toch heeft geen enkele grote fabrikant het tot dusver aangedurfd een volledig autonoom rijdende auto op de markt te brengen. 2019 lijkt dan ook een “ambitieuze” doelstelling. Als het goed is, heeft de auto dan de testfase (of crashfase) achter de rug. En ja, zoals je verwacht wordt de auto elektrisch aangedreven.

De ‘Cruise AV’, zoals de auto gaat heten, zal volledig autonoom zijn. Dit betekent dat een stuurwiel en voetpedalen overbodig zijn. Het interieur bestaat dus uit stoelen en een paar schermen. Jaren geleden begon GM al met auto’s met autonome kenmerken. De Cruise AV is de vierde generatie van de Cruise. De derde generatie was gebaseerd op de Chevy Bolt. Over 18 maanden zal de vierde generatie in productie moeten gaan.

Een doorsnee persoon raakt direct in de stress bij het idee van rijden in een auto zonder stuur. Daarom benadrukt GM dat veiligheid het belangrijkste was bij het maken van de auto.

Mocht de Cruise AV daadwerkelijk volgend jaar op de straat te vinden zijn, dan kun je de auto ‘aanroepen’ via een app op je telefoon. Dit lijkt nu nog ongeloofwaardig, maar we praten dan ook over de verre toekomst van 2019 hé…

Autonoom rijden is niet alleen op technologisch gebied ingewikkeld. De integratie ervan in het verkeer leidt tot allerlei complicaties in regelgeving. Als twee autonome auto’s op elkaar botsen, wie is er dan aansprakelijk? De fabrikant? Een van de automobilisten? De verliezer van een potje steen papier schaar? Volgende week overlegt de tweede kamer hierover, wie weet is er dan meer duidelijkheid. Waarschijnlijk niet.