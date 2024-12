Carrera GT sloopt eigen record [video]

20 jaar na het zetten van een record op de Nürburgring onderneemt de Porsche Carrera GT een nieuwe poging.

Is het helemaal eerlijk om het record met twintig jaar geleden te vergelijken? Nee, niet helemaal. De Nürburgring Nordschleife is op een paar punten anders in vergelijking met 2004. De iconische baan is veiliger, maar ook sneller geworden. Op sommige plekken kun je harder dan dat vroeger het geval was.

Gaan we daarom zeiken over het nieuwe record dat de Porsche Carrera GT heeft weten te zetten op de Nürburgring? Nee natuurlijk niet. We hangen eerder de slingers uit dat dit icoon met V10 werd losgelaten op het legendarische stukje asfalt in de Eiffel.

Onderdeel van de inmiddels befaamde recall is een nieuw setje banden dat je kunt krijgen voor de Carrera GT. Een kersverse samenwerking tussen Michelin en Porsche. Met deze hagelnieuwe Michelin Pilot Sport Cup 2’s gingen de Duitsers van Sportauto met een Porsche Carrera GT over de Nürburgring. De Carrera GT werd geleverd door Porsche en Manthey Racing was op locatie ter ondersteuning aanwezig.

Met Jörg Bergmeister achter het stuur wist de testrijder van de Duitse autobouwer uit Stuttgart een tijd van 7:12 te rijden met het beest. Dat is maar liefst 16 seconden sneller in vergelijking met het record van 20 jaar geleden. Dat record werd toen gereden door Walter Röhrl met Pirelli P Zero-banden.

Porsche Carrera GT record video

7 minuten en 12 seconden is razendsnel. Het is zelfs sneller dan een aantal moderne supercars van enkele jaren geleden. Dat gezegd hebben. Met alle werkzaamheden aan de baan is het niet eerlijk om de tijden één op één met elkaar te vergelijken. Oh ja, we gingen niet zeiken over die tijden. Wat je wel moet doen is het bijbehorende filmpje kijken. Want het geluid van die huilende V10 gaat nooit vervelen.