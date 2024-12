Brabus én Lamborghini in de fik bij woning

Op de oprit van een huis in Rhoon werden een Brabus G63 en een Lamborghini Urus in de hens aangetroffen.

Das geen zuivere koffie, is dan het eerste wat er mogelijk bij je naar boven komt. En inderdaad, hier hangt een luchtje aan. Omstreeks 23:00 gisteravond werd de brandweer gealarmeerd vanwege een brandend voertuig op de oprit van een woning in Rhoon.

23:00

Het bleek om een Mercedes-AMG G63 te gaan, met de nodige verbouwingen van Brabus. Naast de G-klasse stond een Lamborghini Urus op de oprit geparkeerd. Door de vlammende Brabus heeft de Lambo de nodige brandschade opgelopen. Om erger te voorkomen heeft de eigenaar de Lamborghini verplaatst, even verderop de oprit. De Brabus was toen eigenlijk al einde verhaal door alle brandschade.

03:50

Enkele uren later werd de brandweer opnieuw gealarmeerd. De Brabus stond opnieuw in de fik, maar dit keer stond ook de verderop geparkeerde Lamborghini Urus in lichterlaaie. Beide voertuigen werden geblust door de brandweerlieden, maar kunnen door de ontstane schade als verloren worden beschouwd. De brandweer moest een deur wegknippen van de Lamborghini om bij de tweede accu te komen, zodat deze veilig losgekoppeld kon worden.

De woning liep, op wat rook na, verder gaan schade op. Onderzoek moet uitwijzen wat zich hier heeft afgespeeld, maar het meest aannemelijke is brandstichting. Zeker omdat het later in de nacht opnieuw raak was.

Jet Cars

Beide auto’s staan te koop aangeboden bij Jet Cars in Rotterdam. De Brabus G800 staat te koop voor 449.000 euro, terwijl de Lamborghini Urus mee mag voor 304.900 euro. De G-klasse komt uit 2021 en heeft slechts 29.724 km op de teller staan. De Lamborghini heeft 2022 als geboortejaar en 35.118 km ervaring. Diezelfde Lamborghini Urus werd in het verleden verkocht door Domeinen.

Beide voertuigen zijn, of beter gezegd waren, de duurste auto’s in de voorraad van het Rotterdamse autobedrijf. Onderzoek moet uitwijzen of er mogelijk een link is tussen de autobranden en de firma, dat is nu speculeren.

Fotocredit: Media-TV