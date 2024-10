Carrera GT is nu beter dan ooit, aldus Porsche

Met de terugroepactie uitgevoerd en nieuwe banden gemonteerd is de Porsche Carrera GT een betere auto geworden.

Jaren geleden vonden we het heel indrukwekkend als een autofabrikant een record op de ‘Ring zette met een tijd beginnende met een 7. Is nog steeds indrukwekkend hoor, maar inmiddels is het cijfer 6 de norm onder sommige auto’s. Dat heeft niet alleen te maken met krachtigere auto’s en betere aerodynamica.

Bandenfabrikanten hebben ook niet stilgezeten. Een high performance band uit 2004 is bijna niet te vergelijken met een high performance band van nu. Monteer zo’n gloednieuwe band onder je oude sportwagen en de wegligging is beduidend beter dan toen de auto 20 jaar geleden nieuw uit de doos kwam.

Dat brengt ons bij de Porsche Carrera GT. De hypercar die meer dan een jaar uit de roulatie is door een geplaagde terugroepactie. De Duitse autofabrikant liet al eerder weten dat met het uitvoeren van de recall, eigenaren ook een gratis beurtje plus nieuwe banden krijgen voor de auto.

Michelin en Porsche

Dat zijn niet zomaar een setje banden, maar gloednieuwe Pilot Sport Cup 2. Van Michelin en speciaal ontwikkeld voor de Carrera GT. Toen Porsche de Carrera GT in 2004 uitleverde aan klanten stond de auto op de destijds innovatieve Pilot Sport 2 banden. In 2013 kwam Michelin met de Pilot Super Sport voor ook de Carrera GT.

We zijn nu weer bijna tien jaar verder en dit keert introduceert Michelin de Pilot Sport Cup 2 voor de Porsche Carrera GT. Natuurlijk is Porsche enthousiast over dit nieuwe product. Het is een verbetering van de wegligging en het maakt de Carrera GT een nog beter sturende auto.

De auto zou met deze nieuwe compound ook makkelijker moeten zijn om hard te rijden. Je hoeft dus niet bang te zijn voor die ene boom bij het uitkomen van een scherpe bocht tijdens een potje sturen. De boodschap komt 11 jaar te laat voor Paul Walker (too soon?), maar doe er je voordeel mee.

De nieuwe Michelin Pilot Sport Cup 2 meet 265/35ZR19 aan de voorzijde op een Porsche Carrera GT en 335/30ZR20 achter. De Franse bandengigant heeft het nieuwe rubber onder meer op de Nürburgring getest om te kijken hoe de band presteerde.

Terugroepactie klaar, onderhoudsbeurt uitgevoerd, nieuwe banden gemonteerd. Hup, allemaal naar buiten in jullie Porsche Carrera GT. Dat ding heeft lang genoeg binnen gestaan. Lando Norris geeft het goede voorbeeld.