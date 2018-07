Carver One keert terug, bouwt fabriek in Friesland

De Nederlanders willen de wereld veroveren, vanuit Fryslân.

Enkele maanden geleden kregen we verrassend nieuws door de brievenbus geschoven. Het Nederlandse Carver, bekend van de door de bochten hangende Carver One, herrees na een eerder faillissement in april uit de dood. Tegelijkertijd kondigde het bedrijf direct een nieuwe versie van de Carver One aan.

In tegenstelling tot de originele Carver One, is het nieuwe model geen ‘auto’ voor de straat. In plaats daarvan is het een elektrisch stadsvoertuig, dat zich moet scharen tussen de fiets en de auto. De Carver One wordt, hoewel hij er totaal niet op lijkt, een scooter. De prestaties lijken echter wel op die van een scooter, want de twee elektromotoren, die ieder 2 kW produceren, laten het beestje niet harder dan 45 km/u rijden. De Carver One heeft een accupakket van 5,3 kWh, waarmee het voertuig ongeveer 90 kilometer ver moet kunnen komen.

Net als de originele Carver One, is ook het nieuwe model voorzien van de bijzondere kanteltechniek. Sterker nog, het bedrijf achter de scooter heeft de techniek de afgelopen flink doorontwikkeld, waardoor hij in het nieuwe voertuig vele malen beter is dan voorheen.

Het idee dat Carver serieuze ambities heeft om grote dingen te doen, zetten ze kracht bij door een assemblagefabriek in Friesland te openen. Carver heeft de handen ineengeslagen met de NOM en de FOM. Dit zijn investeringsbedrijven die Carver hebben ondersteund. Samen hebben de bedrijven de keuze gemaakt een fabriek in Friesland te openen. De fabriek zal ruimte bieden aan ongeveer 25 medewerkers.

Momenteel wacht Carver op de onderdelen voor de zogenaamde nul-serie. Hiermee zullen ze de controles worden uitgevoerd, alvorens de nieuwe Carver One in productie zal gaan. Het voertuig verschijnt naar verwachting in oktober of november op de markt.

