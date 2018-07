Roadtrip! 21 essentiële dingen om mee te nemen

We verzamelden een aantal dingen die je niet moet vergeten.

Het is weer zomer en dat betekent maar één ding: vakantie! Wie een actieve vakantie voor ogen heeft, veel wil zien en ook nog eens graag autorijdt, heeft aan een roadtrip een perfecte reis. Echter zijn er een aantal essentiële dingen die je mee moet nemen, wil je de weken een beetje verdraagbaar maken. Hieronder sommen we de belangrijkste op.

1. Kussens

Deze zet ik vooral bovenaan voor mijzelf, omdat ik het aantal keren dat ik op een uitstapje een kussen ben vergeten niet meer op beide handen kan tellen. Hoewel je bij iedere grote supermarkt een goedkoop kussen op de kop kunt tikken, kun je hem beter meenemen van thuis. Wel zo fijn, dat comfort.

2. Fatsoenlijke auto

Het tweede item op de lijst ligt waarschijnlijk nog meer voor de hand dan de kussens, maar dat wil niet zeggen dat het niets is om over na te denken. Dat iedere auto in feite de aangewezen roadtripper kan worden, wil niet zeggen dat dit ook moet gebeuren. Betrouwbaarheid is, met name op een autovakantie, van het hoogste belang. Het laatste dat je wilt is stilvallen op de eerste dag. Ben je niet bang voor een beetje avontuur, dan moet je juist het tegenovergestelde doen. Leg met z’n allen geld bij elkaar, koop er een fenomenaal barrel van en reis in spanning!

3. Vloeistoffen, voor in de auto

Of je auto nu fatsoenlijk is of niet, het is altijd handig om ervoor te zorgen dat je extra vloeistoffen bij je hebt. Denk bovenal aan koelvloeistof, motorolie en ruitensproeiervloeistof.

4. Weinig kleding, voor ieder moment

Zelfs wanneer je naar een zonnig oord gaat, bestaat er een kans dat de hemelen zich openen. Uiteraard zullen er ook dagen zijn dat het kouder is dan gebruikelijk. Nu hoef je natuurlijk niet je gehele garderobe achterin de auto te slingeren, maar het is zeker handig om voor iedere situatie een kledingstuk te hebben. Een fatsoenlijke trui, een jas waarmee je verschillende soorten weer kunt doorstaan, korte en lange broeken, shirts en ondergoed brengen je al een heel eind. Houd het compact, maar divers.

5. Slaapspul

Ben je van plan op oerhollandse manier rond te trekken, dan heb je voldoende aan een matje (pomp erbij?), slaapzak en een tent. Echter zijn er tegenwoordig talloze last-minute deals te vinden op internet, waardoor je gedurende de dag pas hoeft te beslissen waarheen je precies wilt. Dit kan natuurlijk betekenen dat je s’avonds geen slaapplaats, maar in dat geval is de auto je beste vriend.

6. Navigatie

Een eenvoudige manier om de trip interessanter en interactiever te maken, is het verwerpen van digitale navigatie. Vergeet Google Maps, Navigon of Tom Tom, de ouderwetse kaarten doen het nog altijd. Weet je vooraf welke landen je wilt bezoeken, neem er dan een aantal mee.

7. Stroomadapter en telefoonhouder

Besluit je nu, als een normaal persoon, wél met de digitale navigatie aan de slag te gaan, dan doe je er goed aan een stroomadapter en telefoonhouder mee te nemen. Eerstgenoemde houdt je telefoon vol met batterijsap, de ander houdt hem op zijn plaats.

8. Toiletspul

Dat je ineens niet meer met moeder de vrouw op pad bent, maar met je beste maten, betekent niet dat je persoonlijke hygiëne uit het raam moet gooien. Een toilettas, gevuld met o.a. een tandenborstel, tandpasta, deodorant, scheerspul, kam/borstel, shampoo en douchegel, is natuurlijk essentieel.

9. Handdoeken

Het spreekt voor zich dat je handdoeken mee wilt nemen, maar we willen ze toch even benadrukken. We trekken het namelijk iets breder; naast de handdoeken voor de douche, zijn strandlakens minstens zo handig. Tegelijkertijd komt een theedoek van pas om niet jezelf, maar de afwas mee te drogen.

10. Toiletrollen

Het is geen ramp als je de toiletrollen vergeet mee te nemen. Je kunt ze immers overal krijgen. Dat gezegd hebbende, krijg je die buikkramp nu net wanneer je enkele uren na vertrek op een plaats rijdt waar geen toilet te vinden is, dan ben je niet aan het lachen. Meenemen, dus.

11. Bestek, borden en bekers

Tenzij je van plan was iedere maaltijd van de dag uit te besteden en je hardverdiende euro’s uit te geven aan fastfood- en restaurantvoedsel, kun je bovenstaande beter in de auto leggen. Houd het simpel en neem voor iedere reiziger één of twee van elk mee.

12. Rijst en pasta

Van tevoren eten meenemen is allesbehalve nodig, maar wanneer je toch van plan bent je eigen voedsel klaar te maken, dan kan het geen kwaad een paar zakken pasta of rijst mee te nemen. Beiden kosten weinig geld en het scheelt onderweg boodschappen doen, dus waarom niet?

13. Gasstel, inclusief gas en pannen

Ben je daadwerkelijk van plan je eigen eten te maken, dan is het handig om iets mee te nemen waarmee je dat ook kunt doen. Een gasstel biedt uitkomst. Hoewel niet groot, is het voor de zwoele zomeravonden voldoende om je maaltijd mee te prepareren. De pannen zijn, uiteraard, noodzakelijk.

14. Percolator

Iedereen die van koffie houdt, heeft aan een percolator een levensredder. Koffie, water, vuur, een paar minuten en je hebt een smakelijk bakkie pleur om je dag mee te beginnen.

15. Koelbox

Zeker wanneer je verder naar het zuiden trekt, is de warmte een verschrikkelijke partner. Om de kleine beetjes eten en drinken die je bij hebt te bewaren, kun je een koelbox gebruiken. Met name de koude drankjes zullen je ontzettend goed doen, zowel tijdens als na de rit.

16. Haspel

Voor de campinggangers! Wie zijn tentje opzet tussen de koeien in de Pyreneeën, wil uiteraard zijn telefoon (en eventuele andere apparaten) wel op kunnen laden.

17. Analoge spelletjes

Een roadtrip is een perfect moment om jezelf even uit de overvolle wereld van informatie te trekken. Daarbij gaat de kostbare tijd die je hier spendeert met vrienden of familie immers boven alles. Laat alle smartphones, tablets, laptops lekker even links liggen en gebruik deze enkel wanneer nodig. Heb je niets te doen in de auto, of bevindt je je s’avonds bij een kampvuur, pak er dan een ouderwets bord- of kaartspel bij. Kruiswoordpuzzels mogen uiteraard ook.

18. Muziek

Een roadtrip is niet compleet zonder een paar goede afspeellijsten met muziek. Tegenwoordig staan Apple Music en Spotify vol met gecureerde lijsten, dus het meeste werk is al gedaan. Zoek een genre waar iedereen blij van wordt en knal de muziek door de speakers. Heeft je auto geen Bluetooth, vergeet dan de aux-kabel niet.

19. Eerste hulp set

Tja, ook tijdens een roadtrip kun je gemakkelijk gewond of ziek raken. Mocht er nu onverhoopt iets gebeuren, dan kun je de meeste kwaaltjes in ieder geval opvangen met een simpele EHBO-set.

20. Zaklamp

Het laatste dat je wilt is s’nachts een toilet moeten zoeken en struikelen over de slapende teckel van je Duitse buurman. Een kleine zaklamp zal je leven redden, zeker wanneer die teckel toch een agressieve doberman blijkt te zijn. Of gebruik de zaklamp van je mobieltje.

21. Portemonnee

Zelfs de meest voorbereide roadtrippers kunnen vertrekken zonder hun portemonnee. Wanneer je bovenstaande benodigdheden in de auto hebt gesmeten en met een gerust hart vetrokken bent, zal het je maar net overkomen dat je er pas in Frankrijk achterkomt dat je ‘m op de keukentafel hebt laten liggen. De identiteitskaart (eventueel paspoort), het rijbewijs, de bankkaarten, cash, allemaal zul je het nodig hebben.

Heb jij nog essentiële toevoegingen aan de lijst? Laat ze hieronder achter in de reacties.

Beeld: BMW E39 Touring op roadtrip, via @row1