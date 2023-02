CASH kentekenplaat kost veel, eh, cash

Dat had je kunnen verwachten van een CASH kentekenplaat.

In Nederland hebben we bewust verschrikkelijke kentekenplaten. Ze zijn geel, voorzien van zwarte letters en een blauwe EU-linkerzijkant. Er is niets leuks aan, behalve dan dat je ze direct herkent. Waar je ook rijdt, herken je Nederlanders direct. Of Luxemburgers, want die platen lijken er wel een beetje op.

Enfin, in sommige landen heb je zogenaamde ‘privé-kentekens’, de zoganaamde ‘vanity plates’. Dan betaal je extra veel geld voor een plaat met een unieke tekst erop. In België doen ze het sinds kort ook en levert het dikwijls hilarische resultaten op. Het is lekker voor de schatkist van de overheid en het is leuk voor de eigenaar.

CASH kentekenplaat

In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten is er een complete markt voor deze platen. Daarbij zijn sommige platen nog vergezocht. Een paar letters zijn net even wat anders, of het is een referentie voor de incrowd (L34DF00T). Die platen zijn meestal vrij betaalbaar. In Engeland handelt men al heel lang in deze platen, in de VS is de markt nog vrij jong. Het verhandelen van platen is nog niet zo lang toegestaan, maar nu dus wel.

Het zijn namelijk de eenvoudige platen die een duidelijk statement maken die prijzig zijn. De beste is misschien wel het kentekenplaat met CASH erop. Gewoon vier letters die duidelijk maken dat je veel geld hebt.

Initialen!

Voor de eigenaar was het een bijzondere plaat, want naast het feit dat hij advocaat is, bestaat de plaat ook uit zijn initialen. Ja, echt waar, de beste man het Claude Arthur Stuart Hamrick. Verrek. Hij heeft de kentekenplaat al 50 jaar in bezit sinds de vroege jaren ’70, toen men in Californië de mogelijkheid kreeg om privé-platen aan te vragen.

Meneer Hamrick kreeg (sinds het mogelijk is om in platen te handelen) diverse aanbiedingen om de plaat te verkopen. Daarbij hield hij altijd stug voet bij stuk: voor nog geen miljoen dollar. Het zal je niets verbazen, voor twee miljoen kun je de CASH kentekenplaat wel kopen…. Dat kan via Platebroker die de duurdere kentekens van Californië verhandelt.

Overigens is de CASH kentekenplaat dat niet eens de duurste plaat ooit. Voor de plaat ‘MM’ is namelijk ooit 24,3 miljoen dollar betaald. Leuk voor op je Mitsubishi Mirage, MG Midget of Mazda Miata.

Via: The Drive & Mercury News.