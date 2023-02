Lezersvraag: Betaal jij nog met cash in een parkeerautomaat?

Dat willen wij weten. Of jij nog met cash betaalt bij een parkeerautomaat.

De Nederlandsche Bank kwam vanmiddag met een bericht dat steeds meer winkels on ons wonderschone land geen cash meer accepteren als betaalmiddel. Dat doen ze om meerdere redenen. Angst voor overvallen is 1, maar het gedoe om cash op de bank te krijgen is een goede tweede.

Dus heb je dikke pech als je ergens met een stapel flappen aankomt en daar niet mee kunt afrekenen. En als sta je in je recht, want het mag niet, cash weigeren, je hebt gewoon dikke vette pech.

En na het lezen van dit artikel kwam ik (of eigenlijk onze Grote Roerganger @michaelras )op het idee om hier een lezersvraag over te stellen. En wie ben ik om dat te weigeren? Dat doe je niet…

Betaal jij nog met cash bij een parkeerautomaat?

Ondergetekende is oud. Althans, ik zat net even te rekenen en ik kwam erachter dat ik nog nooit zo oud ben geweest als vandaag. Benieuwd hoe dat morgen is, maar dat terzijde. Ik ben oud. Zo oud, dat ik me de tijd nog kan herinneren van kwartjes in de parkeermeter.

En daar kon je een leuk trucje mee. Als je het kwartje namelijk in een dubbelgevouwen stukje plakband plakte, kon je hem na het inwerpen zo weer uit de parkeerautomaat trekken. En zo kon je blijven bijvullen met hetzelfde kwartje. Scheelde toch geld.

Of ook leuk, met wat gewone kwartjes in de hand voor de plaatselijke parkeerwachter uitlopen en als je een auto zag die bij een lege meter stond, snel het muntje erin. Vond de koddebeier van dienst nooit leuk. Maar ik wel. Vooral als ze gingen vloeken. Kwamen altijd schitterende half-volzinnen uit. Goed, het mocht niet, maar wie deed je wat?

Tegenwoordig betaal ik nooit meer met cash als ik moet parkeren, en al helemaal niet met kwartjes. Ik gebruik EasyPark, de app die vroeger bekend stond als ParkMobile. Werkt perfect. Nooit te veel betalen, nooit gedoe met kaartjes trekken en een makkelijke administratie voor de Belastingdienst. Ideaal.

Betaal jij dan nog wel met cash?

Maar genoeg over mij en mijn ouwemannengrapjes. We zijn benieuwd naar jou. heb jij nog wel altijd een paar muntjes voor de noodgevallen in de auto liggen, of ben jij helemaal cashvrij als het op de parkeerautomaat aankomt? En zo ja, op welke manier betaal je dan?

Mede namens Michael, laat het weten in de comments!!