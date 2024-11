Caterham Seven CSR Twenty is de duurste ooit

Niet eerder was een Caterham Seven zo duur als de CSR Twenty.

Wie fan is van lichtgewicht karts voor op de openbare weg is aangewezen op de Donkervoorts, Caterhams en BAC’s van deze wereld. Hoe exclusiever, hoe steviger het prijskaartje. Ook deze Caterham is zeker niet voordelig, sterker nog de CSR Twenty is het duurste product van het Britse merk tot op heden.

Daar hoef jij je weinig zorgen over te maken, want deze speciale Caterham is exclusief voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Britse automerk maakt slechts 40 exemplaren van dit model. 20 voor Engeland, 20 voor Amerika.

De naam geeft het al weg. Met deze editie viert Caterham het 20-jarige bestaan van het CSR chassis. We hadden het over de duurste Caterham tot op heden. Het merk hangt een prijskaartje van bijna 80.000 pond aan de auto. Dat komt omgerekend neer op zo’n 96.000 euro. Inclusief belastingen in Nederland zou je er dik meer dan een ton voor moeten betalen. Serieuze centen voor zo’n lichtgewicht skelter.

Het CSR chassis werd voor het eerst toegepast op het gelijknamige model in 2005. De Caterham CSR Twenty leent zijn aandrijflijn van de Seven 420. Dat betekent een Ford Duratec viercilidner benzinemotor, goed voor 213 pk op een gewicht van slechts 620 kilogram.

Dat betekent dat je in slechts 3,9 seconden naar honderd kilometer per uur kunt accelereren vanuit stilstand. De topsnelheid bedraagt 218 km/u. Dan moet je de koppeling en pook wel uitmuntend bedienen. De Caterham CSR Twenty is uitgerust met een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

80k in ponden is serieus geld, daar krijg je dan ook een serieuze Caterham voor terug. Het interieur ademt carbon, leder en Alcantara. Precies drie materialen die je vaak associeert met een luxere, dure en sportieve auto. Het stuur is van Momo en in het interieur is een embleem te vinden om je nog eens te laten beseffen dat je in een exclusieve Caterham zit.

Zeggen we gefeliciteerd Caterham met de CSR Twenty. Een absolute machine om je vingers bij af te likken. Maar ja, die prijs hè. Toch wat leuker dan zo’n aanstaande EV.