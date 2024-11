G63 AMG wie? Defender Octa blijkt een hit

Dé concurrent van de Mercedes-AMG G63 blijkt een hit, de Defender Octa verkoopt goed.

Ze zijn lekker bezig daar bij Jaguar Land Rover om de begeerlijke Defender in allerlei smaakjes uit te melken. Excuus, uit te brengen bedoelde ik natuurlijk te zeggen. En dat is hun goed recht. Met een dood paard als Jaguar is een succesnummer als de Defender meer als welkom.

Defender Octa valt in de smaak bij kopers

Op basis van de Defender kondigde JLR destijds ook de Octa aan. Een bruut topmodel. Zie het als de G63 AMG in een Defender-jasje. Wie zit daar op te wachten? Nou, genoeg mensen zo blijkt. Auto Express bericht dat het merk al 2.900 orders heeft mogen noteren voor de Defender Octa.

Dat klinkt misschien niet als veel, maar voor zo’n specifieke model zijn dat keurige aantallen. De eerste leveringen vinden volgend jaar plaats. Om je geheugen nog even op te frissen. De Defender Octa is uitgerust met een dikke V8 uit de rekken van BMW, goed voor 635 pk. Daarmee kan de tank in 3,8 seconden naar honderd kilometer per uur accelereren. Prestaties die je niet gauw associeert met een Defender.

Het is niet de eerste keer dat de huidige generatie verkrijgbaar is met een achtcilinder. De Octa is echter gericht op performance en moet het goed gaan doen in de betere winkelstraten (al heeft JLR het zelf vooral over offroad performance). De Defender V8 is realistisch gezien meer een werkpaard die gore trailers mag trekken op het boerenland.

De Defender is niet het enige succesverhaal voor Jaguar Land Rover. Ook het luxemerk Range Rover doet het goed. Dezelfde publicatie bericht dat 48.000 klanten een handtekening hebben gezet om een Range Rover Electric te bestellen wanneer deze in 2025 op de markt verschijnt.

Positieve ontwikkelingen voor Jaguar Land Rover. En dat gun je ze ook wel. Zeker met zo’n tof product als de Defender Octa, daar worden we ook wel hebberig van.