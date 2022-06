Lezersvraag: Wat vind jij de allersaaiste auto ooit gemaakt?

In navolging op een artikel eerder deze week deze lezersvraag: Wat vind jij de allersaaiste auto die ooit is gemaakt?

Afgelopen dinsdag schreef ondergetekende een artikel over de allersaaiste auto ooit, uitgekozen door het Britse bedrijf Hagerty. De ‘winnaar’ was de Austin Montego en die was blijkbaar zó saai, dat ik hem verwarde met de Rover 216 waar Richard en Hyacint Bucket uit Keeping Up Appearances in reden. My bad! Excuses en doorrrr.

Maar in de reacties opperde zeer gewaardeerd en de altijd vrolijke Autobloglezer @RRRobert het volgende. Het leek hem een goed idee om bij Autoblog óók een verkiezing te houden welke auto wij nou het saaist vinden. Dat vonden wij een hartstikke goed idee en het resultaat zit je nu te lezen.

Wat is de allersaaiste auto ooit gemaakt?

De allersaaiste auto ooit gemaakt is lastig om te bepalen. Het is vooral een persoonlijke overweging die een auto het laatste zetje geeft, denk ik. Natuurlijk is een Nissan Primera van de eerste generatie saaier dan een surpriseparty bij Kees van der Staaij, maar of het nou de allersaaiste is?

Voor mij kan er maar 1 auto de allersaaiste zijn. Dat is de eerste Toyota Auris. Mijn -inmiddels ex- vrouw had er ooit eentje van haar werk gekregen om haar zakelijke kilometers in te maken en af en toe nam ik dat ding ook mee. Want tankpas en dus gratis benzine. Een faalblauwe was het, zal het nooit vergeten.

Met die auto was niks mis en dat was nou juist het saaie eraan. Alles was functioneel en enkel en alleen met het doel gemaakt om van A naar B te gaan. Er zat geen greintje emotie in, zowel van binnen als van buiten niet. Ik werd er ook geregeld mee afgesneden op de snelweg, omdat hij zo saai was dat andere automobilisten hem over het hoofd zagen.

Ik wil niet beweren dat die Auris het einde van mijn eerste huwelijk heeft ingeluid, maar ik heb in de periode dat dat ding bij ons op de oprit stond zeldzaam weinig seks gehad. En dat zegt eigenlijk alles. Dat ding was Saai met de hoofdletter S!

In de lezersvraag draait het om jou

Maar goed, ik ben natuurlijk niet degene om wie het hier draait. Maar ik wilde jou het voorbeeld niet onthouden. Maar nu is het jouw beurt. Vertel ons wat volgens jou de allersaaiste auto is die ooit is gebouwd en vertel ons er ook vooral bij waarom. Liefst met een leuke anekdote.

Degene met het leukste verhaal wint een virtuele knuffel van @jaapiyo en een schriftelijke handdruk van @willeme. En die wil je, kan ik uit ervaring vertellen.

Brand dus los in de comments!!