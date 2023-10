Examencentrum CBR in Enschede dicht na aanhoudende intimidatie

Nou dat weer. Nu sluit het CBR het examencentrum in Enschede weer vanwege aanhoudende intimidatie…

Het is allemaal wat. Als je je rijbewijs wil halen, moet je zo ongeveer rekening ouden met een examen in 2049, zo lang duurt het bijkans als je aan de beurt wil zijn. (Beetje gechargeerd, ik weet het, maar het gaat om het creëren van beleving als zodanig) En als je dan aan de beurt bént, loop je het risico flink geïntimideerd te worden.

Zeker als je je praktijkexamen wil afleggen bij het examencentrum in Enschede. Daar is dat namelijk schering en inslag, schreven een aantal maanden geleden al. Een boze oud-rijschoolhouder en zijn compagnon hebben mot met het CBR en besluiten daarom de examens te verstoren.

En dat gaat er niet bepaald zachtzinnig aan toe, zullen we maar zegen. De man en zijn compagnon wachten examenkandodaten op en gaan ze dan afsnijden, hinderlijk volgen, laten schrikken, noem maar op.

Niet het meest veilige en al helemaal niet bevorderlijk voor de slagingskansen van de leerling. Zeker omdat het examen direct gestaakt wordt als de man achter de kandidaat gaat rijden… Dat moet stoppen, zou je zeggen. Klopt. Dat moet ook stoppen. Zelfs van de rechter. Alleen heeft de boze meneer daar schijt aan, om het maar eens duidelijk te zeggen.

Gerechtelijke bevelen, extra beveiligers en dwangsommen ten spijt, de man gaat gewoon door. En dus zag het CBR geen enkele andere optie dan het examencentrum in Enschede te sluiten. Voorlopig althans.

CBR-bobo Alexander Pechtold zegt er in een verklaring het volgende over:

Wij hebben dit besluit genomen, omdat we staan voor de veiligheid van kandidaten, opleiders en onze mensen. Al onze acties tot nu toe hebben niet tot resultaat geleid. We zetten nu in op een korte afkoelperiode’, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold. ‘Het is een rigoureuze maatregel die we met pijn in ons hart nemen, maar dit kan zo echt niet meer. We hebben nauw contact met de burgemeester en politie om tot een oplossing van dit slepende probleem te komen.

Wie voor tirannen buigt zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht…