CBR maakt theorie-examen makkelijker. Of moeilijker. Kan allebei

Het CBR heeft weer iets verzonnen hoor. Dit keer gaat het over het theorie-examen

Het is een noodzakelijk kwaad; het theorie-examen. Als je een rijbewijs wil halen, zul je eraan moeten geloven. Eerst een dagje blokken in het -al dan niet digitale- boek, dan een ritje naar een hal en dan examen doen.

De meeste mensen slagen direct, maar er zijn ook mensen bij die er wat meer moeite mee hebben. Gelukkig hebben die meer verstand van drank en drugs, zullen we maar denken. Maar dat terzijde. (oh ja, als je dit stigmatiserend vindt, klik dan gewoon even op het linkje. Dan snap je ‘em.)

Maar het CBR heeft weer iets nieuws verzonnen om het theorie-examen makkelijk/moeilijker te maken. En ook hier geldt, meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

CBR maakt theorie-examen makkelijker/moeilijker

Vroeger, in de goede ouwe tijd dat ondergetekende examen deed was het allemaal nog lekker overzichtelijk. Ik kreeg vragen van het niveau “U wilt hier keren, mag dat?” en dan kon ik kiezen tussen ja en nee. Meer was er niet.

Later kwamen er multiple choice vragen bij. Dan moet je denken aan “U wilt hier keren, mag dat?” en dan kon je kiezen tussen ja, nee en misschien. Maar dat was niet ingewikkeld/makkelijk genoeg volgens het CBR, dus ze hebben wat nieuws.

En dat noemen ze de zogeheten multiple response vraag.

Dat houdt in dat er meerdere antwoorden goed kunnen zijn. Of fout, dat kan ook. Als voorbeeldje hebben we de onderstaande opgave uit het theorie-examen gegapt. Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk.

In bovenstaand voorbeeld kunnen dus meerdere antwoorden goed zijn. En het leuke is, we hebben het hier ter redactie even overlegd en we komen er niet uit. Ik denk fietsen en grasmaaiers van de gemeente, maar die laatste staat er niet tussen. Dus ik twijfel en in geval van twijfel is het altijd B.

@willeme weet zeker dat het bromfietsen zijn die op de fietsstrook moeten rijden en dat alle anderen gewoon lekker op het fietspad moeten en @wouter tenslotte heeft niks met fietsstroken en zegt dat het derhalve een strikvraag is.

CBR maakt examen doen geweldig/vervelend/mèh

Maar goed. De nieuwe vraagvorm werd in de afgelopen weken al door het CBR als testvraag ingezet in het theorie-examen. Dat beviel blijkbaar zo goed, dat ze ermee doorgaan. Eerst zal de multiple response vraag in het theorie-examen voor de auto komen, daarna volgen ook de theorie-examens voor de motor en bromfiets.

Dus, wees gewaarschuwd als je nog je theorie moet gaan halen, het i er niet makkelijker/moeilijker op geworden.

En als laatste, kan iemand ons vertellen wat nou het antwoord is op de vraag? Wij komen er niet uit.