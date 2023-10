Hamilton begrijpt alcoholisme niet goed (of juist wel)

Hamilton en alcoholisme is niet iets wat je met elkaar in verband brengt.

Ondanks dat Lewis Hamilton veel op feestjes te zien is, is het niet een typisch feestbeest, zoals Kimi Räikkonen of James Hunt. En ondanks dat hij vroeger bijna elk weekend een grote Jerobaum fles champagne kon atten, is het niet echt een standaarddrinker.

Een standaarddrinker is iemand die een paar borreltjes drinkt op een dag en een paar potjes bier. Als je dat veel vindt, dan ben je echt ver heen.

Hamilton begrijpt alcoholisme niet

Dus dat is Lewis niet. Maar hij gaat het ook niet faciliteren. De meest maatschappelijk verantwoorde coureur van het startveld heeft namelijk een nieuwe drankje op de markt gebracht. Het heet Almave en is een gedistilleerde drank. In tegenstelling tot de meeste gedistilleerde dranken zit er (helaas?) geen lekkere alcohol in.

De Britse bijna achtvoudig wereldkampioen lanceert het drankje dit weekend tijdens de GP van Mexico. Logisch, want hij werkt samen met de Mexicaan Iván Saldaña. Oh, en tequila is een populair drankje in Mexico. Net als echte tequila wordt de alcoholvrije tequila van Lewis Hamilton gemaakt van de blauwe agaveplant.

Wel drank, geen alcohol

Hamilton verkoopt het drankje omdat hij zelf ook geregeld zin heeft in tequila, maar niet in alcohol. Nu staat het hem vrij om te zeggen, maar voor veel mensen is de enige reden om tequila te drinken juist die lieve alcohol. Liefhebbers van Zware Van Nelle zien we ook niet snel vapen, zeg maar.

Uiteraard liep Lewis Hamilton in een typische Hamilton-outfit, dus lekker oversized, kleurijk, Hilfiger camou met tijdloze Timberlands. En dus een fles Almave.

Via: WWD