CBS: Het gaat een stuk beter met de autobranche!

Great news! Meer omzet voor de auto-en motorbranche in het derde kwartaal van 2022.

Al jaren is het kommer en kwel binnen de autoindustrie. Onderdelentekorten zorgen voor minder verkopen. Daarnaast was het in de coronaperiode lastiger auto’s verkopen, onder andere door het feit dat showrooms door maatregelen de deuren moesten sluiten.

Hoewel het onderdelentekort nog zeker niet opgelost is gaat het langzaam de goede kant op. In het derde kwartaal van 2022 lag de omzet binnen de auto-en motorbranche 20,5 procent hoger in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De omzetstijging kwam niet zozeer door meer autoverkopen, maar waren vooral het gevolg van prijsstijgingen. Autoverkopen leveren wel meer pegels op. Dat komt dan weer door een stijging van het aantal elektrische auto verkopen. Deze kosten nu gemiddeld eenmaal meer dan een A-segment autootje.

Bedrijfswagens

Importeurs zagen de omzet van nieuwe personenauto’s met 18,5 procent stijging in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. Verder nam de omzet van de handel en reparatie in zware bedrijfswagens met 17,4 procent toe.

Gespecialiseerde reparatiebedrijven en de handel in auto-onderdelen zagen de omzet met respectievelijk 12,5 en 13,7 procent stijgen. De omzet van de motorbranche steeg met 10,6 procent.