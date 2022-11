Deeltjesteller verplicht: diesels lastiger door APK in vanaf 2023

het wordt lastiger om de diesel aan de APK te laten voldoen.

De dieselrijder heeft het maar zwaar. Als je veel kilometers rijdt en niet te veel CO2 wil uitstoten, is de de zelfontbrander een uitstekende keuze. Echter, de CO2-uitstoot is weliswaar aanzienlijk lager dan een vergelijkbare benzineauto, maar dat is niet het hele verhaal. De diesel stoot namelijk ook andere fijnstoffen – als NOX – uit en dat is weer niet de bedoeling.

Om roetuitstoot tegen te gaan, is er een roetfilter aanwezig. Peugeot monteerde deze al in 2001 op de Peugeot 406 Coupé 2.2 HDiF (waarbij de F voor het filter stond). Zonder roeftfilter was het onmogelijk om de auto te laten voldoen aan de Euro 4-uitstootnormen. Logisch dat veel auto’s een roetfilter meekregen. Het is echter pas verplicht sinds 2011.

Roetfilter

Het roetfilter is een extra onderdeel, dus het komt nog weleens voor dat men het verwijderd. Dit levert meer vermogen op, meer koppel en een lager verbruik. Dat niet alleen, je hoeft geen geld uit te geven aan nieuw filter dat al gauw 1.000 euro kost. Het is echter niet de bedoeling dat men al die belangrijke onderdelen van de auto haalt in ruil voor een paar pk’s extra.

Er gingen al langer geruchten over om het roetfilter een verplicht onderdeel van de APK te maken. De invulling daarvan was een beetje lastig, want hoe controleer je dat? Alleen de aanwezigheid? Dat helpt niet, dan verwijdert iedereen de binnenzijde zodat je wel het filter kunt zien zitten.

Deeltjesteller verplicht

De oplossing is gevonden middels een deeltjesteller. Dan maakt helemaal niet uit wat de APK keurmeester of steekproefnemer ziet, het gaat om het functioneren van het roetfilter. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de invoering van de deeltjesteller in ging vanaf de zomer dit jaar, maar de beschikbaarheid van de deeltjestellers was een issue. Wegens een tekort aan onderdelen van toeleveranciers, konden er niet voldoende exemplaren gebouwd worden.

Dat is nu verholpen, meldt het NMi. Dit betekent dat dat per 1 januari 2023 (over 32 dagen dus!) de deeltjesteller een verplicht onderdeel is van de APK keuring van diesels. Deze deeltjestellers werken zeer secuur. Het is dus niet zo dat je deze om de tuin kunt leiden. Met een aangepast, uitgehold of verwijderd filter kom je dus niet meer door de keuring. Er zal echt een roetfilter op moeten zitten en deze moet ook nog eens deugdelijk functioneren.

