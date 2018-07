CBS: meer en meer auto’s op de Nederlandse wegen

Lekker aansluiten in de file.

Het zal geen verrassing zijn dat het aantal voertuigen blijft toenemen. Ook voor het afgelopen jaar heeft Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weer een toename moeten constateren. Dat laat het onderzoeksorgaan vandaag weten met kersverse cijfers.

Aan het einde van 2017 constateerde het CBS dat er 12,5 miljoen voertuigen in Nederland geregistreerd staan. Dat is een stijging van twee procent. Zoomen we in op de cijfers, dan zijn het de bestelauto’s die flink zijn toegenomen. Deze categorie voertuigen zijn met 3,5 procent gegroeid. Vorig jaar werden met 74.000 exemplaren vijf procent meer bedrijfswagens verkocht.

In de categorie zware vrachtvoertuigen werd een toename van bijna 2,5 procent waargenomen. Als het gaat om bromfietsen en motoren is er een toename van 2,12 procent, aanhangwagens en opleggers doen +1,88 procent, personenauto’s +1,83 procent, bussen +0,94 procent en speciale voertuigen -0,95 procent.

Voor het tweede jaar op rij zijn het aantal bussen weer toegenomen. Dit is met mede dank aan de opmars van elektrische bussen. Op 1 januari 2018 stonden er 321 elektrische bussen geregistreerd. Een stijging van maar liefst 68 procent in vergelijking met een jaar eerder. In vergelijking met de diesels overigens nog steeds een mager aantal. De elektrische bussen vertegenwoordigen 3,3 procent van het totale aantal.

