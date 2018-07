De internationale media over winst Verstappen in Oostenrijk

Gisteren heeft Verstappen volgens het boekje gereden en de overwinning op zijn naam gezet. Hoe kijken ze over de grens naar de Nederlander?

Met de juiste pace, de juiste pitstop, het geluk dat Mercedes dubbel pech had en extra motivatie door het aanwezige oranje leger, wist Max Verstappen gister zijn vierde overwinning te pakken. De Nederlander werd terecht als Driver of the Day bestempeld. Want hoewel de overwinning voor het oprapen lag, moest de race wel worden uitgereden. De Mercedes-rijders en collega Ricciardo lieten immers zien dat de techniek roet in het eten kan gooien. Bovendien hadden vele rijders last van blaren op de banden. Een band kapot rijden betekent einde verhaal. Niets van dat alles, Verstappen wist de boel heel te houden en reed zo naar de overwinning.

BBC

De BBC spreekt over een onverwachte winst voor Verstappen. Vanaf het begin zat Verstappen al in de aanval-modus, wat uiteindelijk briljant heeft uitgepakt. De 20-jarige kende een moeilijke start van het seizoen, maar laat sinds Canada prachtige races zien met veel precisie en controle, aldus de Britten.

ESPN

Een schokoverwinning voor Red Bull, aldus de letterlijke vertaling. Een strategieblunder van Mercedes en het technische falen van de auto’s zorgde ervoor dat Verstappen aan de leiding kon gaan. Verstappen en Red Bull kunnen volgens ESPN spreken van een verdiende overwinning, want niet alleen het rijden, maar ook de pitstrategie van Red Bull heeft geholpen aan de winst.

Auto, Motor und Sport

Heeft Mercedes zitten slapen? Zo koppen de Duitsers bij de analyse van de Oostenrijkse Grand Prix. Ondanks het feit dat Verstappen vanaf de 26ste ronde de leiding nam, was het een nagelbijtende race. Na de slechte vrije trainingen kwam de overwinning als een totale verrassing. De banden met blaren en de uitgevallen coureurs gaven immers geen garantie. Een gecontroleerde race, met het beste resultaat. Ook vielen de fans op. Max had vermoedelijk de meeste supporters van alle rijders in Spielberg, concluderen de Duitsers voorzichtig.

The Guardian

Niemand kon ontkennen dat Verstappen de overwinning had verdiend. Het was de eerste keer dat Red Bull won op de Red Bull Ring en dat met een perfecte race voor Verstappen. Met uitermate goede controle, de snelheid, het talent en het feit dat hij de banden wist heel te houden, werd de winst binnengesleept.

CNN

Een memorabele overwinning van Max Verstappen in de thuishaven van Red Bull. Op rampzalige wijze verloor Hamilton de leiding in het kampioenschap. Op 20-jarige leeftijd mag Verstappen zijn vierde overwinning op naam zetten. 71 ronden lang wist de Nederlander Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel achter zich te houden.

Marca

De Spanjaarden spreken over één van de vreemdste overwinningen in de geschiedenis van de Formule 1. Het slapen en de fouten van Mercedes, de blaren op het rubber die voor extra spanning zorgden en dan het uiteindelijke uitvallen van de Mercedessen, wat toch wel heel opmerkelijk was. Verstappen trok uiteindelijk aan het langste eind.

Le Figaro

Wat een race! Voor de neus van duizenden fans die naar Spielberg waren afgereisd pakt Max Verstappen de overwinning. Verstappen maakte dankbaar gebruik van het falen van Bottas en de verkeerde strategie van Hamilton. Mad Max begon vanaf de vierde plek, maar wist door allerlei omstandigheden aan kop te komen. De eerste overwinning van het seizoen is een feit.