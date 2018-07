Tesla haalt productiemijlpaal met Model 3

Confetti en slingers in de aanslag.

Na maanden van stress & keihard werken zal Elon Musk afgelopen weekend een Zuid-Afrikaans wijntje hebben opengetrokken om stil te staan bij een productiemijlpaal. Tesla heeft progressie geboekt en het is de Amerikaanse autofabrikant gelukt om het langverwachte productiedoel van 5.000 Model 3’s in een week te halen.

Afgelopen week/weekend werd het 5.000ste exemplaar gebouwd. In een interne e-mail, die via Bloomberg is onderschept, uit Musk zijn vreugde naar de medewerkers van het bedrijf. “We did it!!” valt in de mail te lezen. Eerder deze week vierde de Tesla-man nog zijn verjaardag in de fabriek. “We either found a way or, by will and inventiveness, created entirely new solutions that were thought impossible. Intense in tents. Transporting entire production lines across the world in massive cargo planes. Whatever. It worked.”

Het is niet concreet duidelijk of het doel doordeweeks of dit weekend is gehaald. Als deadline had Tesla als doel om voor het einde van het tweede kwartaal (zaterdag) het productiedoel te halen. Het is ze dus of nét wel of net niet gelukt. Een dagje speling zal Musk waarschijnlijk een worst zijn, belangrijkste is dat ze het voor elkaar hebben gekregen.

De productie van de Tesla Model 3 werd geplaagd door allerlei issues. Nu de langverwachte mijlpaal bereikt is, kan Tesla vooruit kijken. De verwachting is dat de Amerikaanse autofabrikant met nieuwe productie- en leveringscijfers gaat komen. Zaak is nu voor Tesla om de productiesnelheid vast te houden. In de mail liet Musk verder weten dat over een maand mogelijk 6.000 Model 3’s per week van de band gaan rollen. Inclusief de Model 3, S en X produceerde het merk afgelopen week in totaal 7.000 auto’s. Ford Motor CEO Steven Armstrong kon het echter niet laten om het feestje van Tesla via Twitter te bederven met een tweet